玩轉蘇梅島　盡享曼谷航空超值優惠

蘇梅島素有「泰國灣寶石」的美譽，島上景色優美，魅力獨特，吸引無數世界各地遊客慕名登島。蘇梅島位於泰國東部，是僅次於布吉島和象島的泰國第三大島。最近泰國唯一的全服務精品航空公司─—曼谷航空推出特別優惠，乘搭從香港前往蘇梅島，每人來回直飛機票只需HK$2,640起(價格不包括保險費、附加費及機場稅)，價錢超筍，蠢蠢欲動遊泰的你，不妨看看以下推介的蘇梅島5大精彩行程。

1. 陽光與海灘

島上的查汶海灘深受青睞，海岸綿長6公里，沿岸的細軟白沙緩伸至大海，去到日落遠處。而拉邁海灘是繼查汶海灘之後，另一著名蘇梅島海灘，該處更是赫赫有名的祖父和祖母岩所在地。龜島是泰國一個海龜棲息的海島，及至1980年代初前都是鮮為人知的隱世秘境，海水清澈澄明，海底生態資源豐富，現在則以浮潛聞名，而島上的白沙灘更加是海島天堂的神來之筆！南園島遠離煩囂，擁有最美麗的海灘，在此坐下來靜觀徐徐夕陽，美不勝收。馬德森島位於蘇梅島南部，是一日遊的好去處，既可在白沙灘上野餐，又可體驗浮潛與划艇，甚或純粹享受一下美好的閒暇時光。

2. 豪華度假天堂

蘇梅島堪稱頂級酒店和度假村的天堂，島上的每一家酒店或度假村都各具特色，別有風格，遊客總可物色到適合自己的理想住宿。

3. 滋味泰菜

泰國南部美食多不勝數，蘇梅島盛產海鮮，其中黃咖喱、各式豬肉和蝦饌菜餚都令人讚不絕口，其他簡單如苦豆炒菜、倪藤葉炒蛋等等，都是讓人回味無窮的地道美食。

4. 特色餐飲

蘇梅島上特色餐廳林立，位於蘇梅島圖書館酒店（The Library Samui）的餐廳The Page以獨特的紅色游泳池作招徠，提供賣相精緻的糖果和飲料。Chi Samui是蘇梅島首屈一指的海灘酒吧餐廳，專營高級現代料理及手工雞尾酒，餐廳更設有游泳池餐區，以及可俯瞰挽叻縣原始白灘的25米海水大型泳池。The Jungle Club則集度假村、餐館及酒吧於一身，遙望泰國灣壯麗全景，Chill住歎世界。

5. 夜生活體驗

入夜後的蘇梅島與白天一樣迷人，除了可以感受波濤洶湧的海浪外，也可觀賞查汶沙灘上幕幕精彩刺激的火炬Show。遊客可以參與島上各家俱樂部的狂歡派對，其中的鄉村酒吧Coco Tams，可以在海風和海浪的伴隨下，享受特色雞尾酒和美妙音樂，體驗蘇梅島悠閒的夜生活。

精品航空體驗

屢獲國際殊榮的曼谷航空，空中巴士319每天不停接載乘客從香港出發前往蘇梅島。所有乘客均可享用蘇梅機場貴賓室乾淨舒適的配套和服務，免費享用各類美食和冷熱飲品，名副其實盡興而歸。

電話： 2300 0033

電郵：hkgrrpg@bangkokair.com

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