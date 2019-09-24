新機到手！極速Android轉iPhone

iPhone 11系列正式推出，相信唔少用家都心郁郁想出機。出機之後最重要就係將舊機資料轉移到新機，原有iPhone用家只要透過iCloud就可以將舊機內容完美轉移，但舊Android又應該點做呢？今次就教大家點樣極速轉會，齊齊過檔玩iPhone！

招數1：《轉移至iOS》 Apple自家Apps

《轉移至iOS》（Move to iOS）係Apple自家推出的App，用得放心。只要於Android手機的《Play商店》下載即可，App內會教用家逐步將資料轉移至iPhone，不過就只限通訊錄、訊息記錄、相機相片、影片、網頁書籤、郵件帳戶、日曆以及部分免費Apps。

招數2：同步至Google 雲端過料

想再方便啲，其實可以將Android手機的資料同步至Google帳戶，包括聯絡人（Google Contacts）、日曆（Google Calendar）、相片（Google Photos）、記事（Google Keep）等，之後只要在iPhone登入同一Google帳號，就可以於iPhone存取相關資料，超方便！

招數3：《Backuptrans》轉移WhatsApp內容

香港人最常用的處訊程式一定係《WhatsApp》，如果想將Android手機內的WhatsApp內容轉移到新iPhone，其中一個較簡單的方法是透過軟件《Backuptrans》，用家只要於PC或Mac電腦上下載「Backuptrans Android WhatsApp to iPhone Transfer」軟件，再根據指示即可將Whatsapp內的聯天記錄、相片、影片複製至電腦，最後再轉移到新iPhone。留意《Backuptrans》屬收費軟件，而且限制連接的裝置數量，最便宜的版本賣19.95美元，可以連接3部不同裝置，與朋友分享就比較經濟。

招數4：輕鬆搬《WeChat》

《WeChat》一樣好多人用，但要將聊天記錄轉移就相對簡單，只要於App內進入設定>聊天>聊天記錄備份及與遷移>遷移聊天記錄到另一台裝置，再選擇要「留底」的聊天記錄，之後舊機畫面就會出現一個QR Code，再於新機《WeChat》一掃就會開始遷移內容。