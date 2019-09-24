三界五行：人口老化　如何自處

全世界都面對人口老化的問題。

人口老化，有喜亦有憂。喜的是，人類長壽了，享晚年的日子多了；憂的是，衍生很多社會問題、家庭問題、個人問題。養老、福利、醫養，在在需財，即使政府有錢、家庭有錢、自己有錢，也需要親友的照顧。中國有兩句古語說得很好：「長貧難顧」、「久病床頭無孝子」。

香港人很幸運，人均壽命年齡一直在全世界處於領先的地位。不過，香港人也很不幸，因為老人家沒有退休保障，形成「老竇養仔仔養仔」局面，子女養自己都困難，還要養自己的父母和養自己的子女，結果就「家家有本難念的經」。

撇開社會問題不說，老人家要在晚年活得有尊嚴、活得健康快樂、一定要先解決以下三個問題：自處、與老伴相處、與子女相處。

與老伴、與子女相處，是雙向的，對方未必完全接納自己、順從自己，必須互相遷就、互諒互讓，不可勉強，「勉強無幸福」，否則雙方都會痛苦，親人變仇人，這才真正是「臨老唔得過世」！

所以，自愛、自強，不但是少年、青年、中年人的發憤口號，也是老年人的幸福基礎，這與有錢無錢沒有太大關係，在自愛、自強的基礎上，懂得自娛、自理，自己的日子好過，老伴、子女的日子也會好過。如果進一步可以做到娛樂別人、照顧別人，你就是高人和妙人。

方向宇