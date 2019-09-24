有心思！中西Fusion時裝聯乘下午茶

好多時裝品牌都會推出聯乘下午茶，不過大部分都只是將品牌Logo或產品圖案印落食物上面，或是加多件小禮物就算，未免有點「行貨」。Shanghai Tang最近與The Ritz Carlton酒店Café 103合作推出的「Back to The Roots」下午茶，可說是近期時裝聯乘下午茶中最有Heart的一個。

事關由食物設計、材料到下午茶層架都經過特別設計，帶出品牌中國文化特色主題。餐單以中式甜品常用的食材如紅棗和荔枝入饌，其中4款鹹點及6款甜品，美食造型不乏品牌的經典圖案，處處呈現符合現代審美觀念的中式美學。下午茶層架亦經特別設計，以鳥籠作造型，不只充滿中國文化氣息，更令人聯想起品牌中環旗艦店內的鳥籠裝飾。另外Shanghai Tang為慶祝25周年紀念，特別推出Silver Jubilee Capsule系列，手袋配飾採用型格銀 x 黑色設計，飾以品牌復古標誌，設計型格Trendy，有別品牌一貫的色彩繽紛風格。