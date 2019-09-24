超爆脆炸雞　唔用油都整到

面對邪惡的炸雞，很少人能抗拒，不過有時炸得唔好，雞皮油淋淋真係好難搞，又或女士們驚肥又驚卡路里，IG@purakitchen就教大家免油烤焗，做出較乾爽的「炸雞」。雞件切塊後，先灑上由多款香料拌勻的混合物，然後再放入雞蛋牛奶內醃30分鐘，留意香料混合物不用灑太多，以免浸在牛奶後凝固成一小塊，影響口感。之後剩下的混合物也不用浪費，和小麥粉、粟粉拌勻後，就可以放入雞件再沾一層薄薄的小麥粉外層，經烤焗後，看似和一般炸雞相當接近，但一拎起手吃入口，乾爽而不會一口油，而且肉質超嫩，一個人都輕易KO。

材料：

雞 1隻

小麥粉 200克

粟粉 50克

薑黃粉 1/4茶匙

紅椒粉 2茶匙

洋葱粉 半茶匙

大蒜粉 半茶匙

雞粉 半茶匙

喜馬拉雅山鹽 半茶匙

黑胡椒 半茶匙

牛至 半茶匙

迷迭香 半茶匙

百里香 半茶匙

棕櫚糖 2湯匙

醃製：

牛奶 100毫升

檸檬汁 2湯匙

喜馬拉雅山鹽 1茶匙

蛋 1隻

做法：

1.雞隻切件。

2.醃製材料中，牛奶和檸檬汁拌勻，靜置10分鐘，加蛋、鹽拌勻。

3.薑黃粉、紅椒粉、洋葱粉、蒜粉、迷迭香、百里香、牛至、黑胡椒、雞粉、喜馬拉雅山鹽和棕櫚糖拌勻成混合物。

4.雞件表面沾滿混合物，再放入醃料中，醃30分鐘。

5.小麥粉加粟粉、剩下的混合物拌勻，放入雞件。

6.以攝氏200度焗1小時便完成。