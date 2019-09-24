超爆脆炸雞 唔用油都整到
2019年09月24日 16:16
東網電視更多新聞短片
啖啖肉的烤焗炸雞，不怕有多餘油分，食落乾爽。（互聯網）
面對邪惡的炸雞，很少人能抗拒，不過有時炸得唔好，雞皮油淋淋真係好難搞，又或女士們驚肥又驚卡路里，IG@purakitchen就教大家免油烤焗，做出較乾爽的「炸雞」。雞件切塊後，先灑上由多款香料拌勻的混合物，然後再放入雞蛋牛奶內醃30分鐘，留意香料混合物不用灑太多，以免浸在牛奶後凝固成一小塊，影響口感。之後剩下的混合物也不用浪費，和小麥粉、粟粉拌勻後，就可以放入雞件再沾一層薄薄的小麥粉外層，經烤焗後，看似和一般炸雞相當接近，但一拎起手吃入口，乾爽而不會一口油，而且肉質超嫩，一個人都輕易KO。
材料：
雞 1隻
小麥粉 200克
粟粉 50克
薑黃粉 1/4茶匙
紅椒粉 2茶匙
洋葱粉 半茶匙
大蒜粉 半茶匙
雞粉 半茶匙
喜馬拉雅山鹽 半茶匙
黑胡椒 半茶匙
牛至 半茶匙
迷迭香 半茶匙
百里香 半茶匙
棕櫚糖 2湯匙
醃製：
牛奶 100毫升
檸檬汁 2湯匙
喜馬拉雅山鹽 1茶匙
蛋 1隻
做法：
1.雞隻切件。
2.醃製材料中，牛奶和檸檬汁拌勻，靜置10分鐘，加蛋、鹽拌勻。
3.薑黃粉、紅椒粉、洋葱粉、蒜粉、迷迭香、百里香、牛至、黑胡椒、雞粉、喜馬拉雅山鹽和棕櫚糖拌勻成混合物。
4.雞件表面沾滿混合物，再放入醃料中，醃30分鐘。
5.小麥粉加粟粉、剩下的混合物拌勻，放入雞件。
6.以攝氏200度焗1小時便完成。