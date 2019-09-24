超爆脆炸雞　唔用油都整到

2019年09月24日 16:16
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    啖啖肉的烤焗炸雞，不怕有多餘油分，食落乾爽。（互聯網）
    面對邪惡的炸雞，很少人能抗拒，不過有時炸得唔好，雞皮油淋淋真係好難搞，又或女士們驚肥又驚卡路里，IG@purakitchen就教大家免油烤焗，做出較乾爽的「炸雞」。雞件切塊後，先灑上由多款香料拌勻的混合物，然後再放入雞蛋牛奶內醃30分鐘，留意香料混合物不用灑太多，以免浸在牛奶後凝固成一小塊，影響口感。之後剩下的混合物也不用浪費，和小麥粉、粟粉拌勻後，就可以放入雞件再沾一層薄薄的小麥粉外層，經烤焗後，看似和一般炸雞相當接近，但一拎起手吃入口，乾爽而不會一口油，而且肉質超嫩，一個人都輕易KO。
    材料：
    雞　　　　　　1隻
    小麥粉　　　　200克
    粟粉　　　　　50克
    薑黃粉　　　　1/4茶匙
    紅椒粉　　　　2茶匙
    洋葱粉　　　　半茶匙
    大蒜粉　　　　半茶匙
    雞粉　　　　　半茶匙
    喜馬拉雅山鹽　半茶匙
    黑胡椒　　　　半茶匙
    牛至　　　　　半茶匙
    迷迭香　　　　半茶匙
    百里香　　　　半茶匙
    棕櫚糖　　　　2湯匙
    醃製：
    牛奶　　　　　100毫升
    檸檬汁　　　　2湯匙
    喜馬拉雅山鹽　1茶匙
    蛋　　　　　　1隻
    做法：
    1.雞隻切件。
    2.醃製材料中，牛奶和檸檬汁拌勻，靜置10分鐘，加蛋、鹽拌勻。
    3.薑黃粉、紅椒粉、洋葱粉、蒜粉、迷迭香、百里香、牛至、黑胡椒、雞粉、喜馬拉雅山鹽和棕櫚糖拌勻成混合物。
    4.雞件表面沾滿混合物，再放入醃料中，醃30分鐘。
    5.小麥粉加粟粉、剩下的混合物拌勻，放入雞件。
    6.以攝氏200度焗1小時便完成。
    網址：https://www.instagram.com/p/B2gvsBHgrH9/