5大時令Yellow Fruits

尋日聽到有專業人士指Object可以係人、可以係死物等，以文字嚟講當然可以，但以有生命嘅事物而言，就真係有啲牽強，唔知係咪想呃嬲呢！不過以下介紹嘅Object應該唔會令人討厭，仲隨時有一大班粉絲添，係咩？之咪係時令水果囉！

梨

當造期為6至10月，日本梨盛產期更在8至10月，而西洋梨則在9至12月，趁呢段期間，品嘗多汁嘅梨，有助滋潤防燥，係乾燥天氣下最佳之選。

楊桃

中秋前後最當造，而且當造期長，由7月至翌年4月都可以品嘗得到。由於含豐富酵素、高纖及鉀，有助消化。

金奇異果

新西蘭嘅奇異果季節係4月至翌年11月，當中又以甜度較高嘅金奇異果最得小朋友歡心（無咁酸吖麻）！加上蘊含豐富維他命C、E及膳食纖維等，更有助預防心血管疾病呢！

麒麟果

即黃色嘅火龍果，當造期係每年4至10月，味道清甜，含豐富纖維、維他命及多元不飽和脂肪酸等，有助腸道蠕動。

大樹菠蘿

又稱為菠蘿蜜，盛產於7至9月，香味濃烈，鍾意嘅人會覺得好香，唔鍾意嘅會覺得好刺鼻，十足榴槤一樣，但其就屬中性水果，不濕不地，加上營養豐富，含蛋白質及多種維他命，味道又香甜，可以直接食用，亦可以作沙律甚至入饌。