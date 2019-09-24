本日日本：全日本最多客房的酒店係……？

考考你，究竟日本邊間酒店擁有最多客房呢？呢條問題啱啱有了新的答案！話說人氣連鎖酒店品牌Apa Hotel於9月20日開設的全新旗艦酒店Apa Hotel & Resort橫濱Bay Tower，便憑着擁有2,311間客房獲得了日本最多客房的光環，當堂成為了旅客的矚目焦點！該酒店高135米、共35層，1日可最多收容4,600名旅客，1年可給約170萬名旅客入住，以招待人數計絕對係巨無霸酒店。而酒店共設有12種不同房款、包括有Imperial Suite、Executive Sutie、Luxury Suite等，而所有客房均配備50吋以上的大型液晶體電視，而且還附有Apa Digital Information功能，可實時得知大浴場客滿情況等資訊。

設施方面，酒店擁有4間餐廳及Cafe、可以容納600人的大宴會場、戶外溫水池、大浴場、露天風呂、健身室等設。酒店亦應用了自動Check In機，可對應多個電子支款系統的QR Code支付，並且更引入Express Check Out Post，只要投入房卡便可實時處理退房，十分方便快捷。而且酒店距離港未來線馬車道站徒步僅約3分鐘，相當就腳呢！

Apa Hotel & Resort橫濱Bay Tower

地址：神奈川縣橫濱市中區海岸通5丁目25番3

房租：單人房每晚6,500日圓起