藍染變奏　重新演繹經典

隨着近年復古運動風格大受追捧，作為美式復古文化中極具代表性的時裝品牌Ralph Lauren旗下支線Polo Ralph Lauren，於90年代就曾經以不同運動項目為靈感打造多個專屬系列，當中好似先後於90年代誕生的Snow Beach、CP-93及Stadium三個經典系列，去年就被品牌接二連三復刻推出，將當時最盛行採用巨大標誌及撞色配搭的設計精髓重現。

今季，Polo Ralph Lauren更將Stadium系列加入藍染元素變奏成為Indigo Stadium系列，將這個以1992年巴塞隆拿奧運為主題的服飾系列再次重新演繹。系列中6款單品包括：Windbreaker Jacket、Popover Jacket、Fleece Sweater、Tear Away Track Pants、Booney Hat及5 Panel Long Bill Hat均採用原版剪裁輪廓，並加入拼裁設計加強層次感；除了保留搶眼的「1992」、「Stadium」及「P-Wing」圖案設計外，最大特色當然就是透過採用全新藍染布料及加工技術，令各款藍染單品可以呈現出恍如久經磨洗出現的「色落」及磨損，營造出最自然的古着效果。（9月27日上架）