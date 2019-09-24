澳洲遊船河　分分鐘撞正鱷魚！

想睇各種各樣的動物，去動物園是最安全的選擇。但要看沒有鐵籠阻隔、充滿生命力的野生動物，則不妨到澳洲北領地的卡卡杜國家公園（Kakadu National Park）走走！這個被列為世界文化及自然雙重遺產、面積近2萬平方公里的國家公園，內有約1,600種植物及280種以上鳥類，而日出時分坐快艇前往當中的黃水灌木沼澤區（Yellow Water Billabong）遊覽，更有機會見到大大條鱷魚游埋身，好刺激呀！

沼澤船河 賞景觀鳥

黃水灌木沼澤區是卡卡杜國家公園內South Alligator River的沼澤地帶，要前往遊覽，一般旅客會乘坐行程約2小時、長約2.6公里的沼澤船河，建議乘坐早上6點45分的頭班船出發，雖然是最貴的班次，但開船不久可順道看日出，當晨光灑在叢林和水面，喚醒了各式動物和雀鳥。當中鳥類多達280種，接近全澳三分之一，最易識別是三五成群站在水邊的白色鷺鳥，加點眼力，還發現高近1.5米，在鷺鳥群中高了一截的黑頸鸛（Black-Necked Stork）。一些光禿禿的樹枝則會發現各式鸕鶿正展開雙翅曬太陽，而叢林下則有一大群啡色斑胸樹鴨，偶爾也會跳上枝頭看風景。隨着太陽高升，其他動物也開始出動，當船駛至河灣地段，大家有機會看到水牛和野豬，偶爾還有小袋鼠在河邊飲水，可說是個生態大觀園。

閃閃躲躲 目露兇光

至於另一主角鱷魚，則要一直沿沼澤河道走才有機會發現，但因水較深的關係，鱷魚只露出小眼睛和鼻孔，大家往往要靠船上原住民導遊提醒才會察覺。直至船駛到淺水灘區，鱷魚才開始「明目張膽」，由頭到尾整條背部也浮出水面，四目交投令人不禁寒意大增。話說在黃水沼澤居住了淡水鱷和灣鱷，前者體積只屬中小型，嘴部比較細長，性情也相對溫馴。灣鱷則是現存世界上最大的爬行動物，成年的雄性可達5米或以上，重近1千公斤，加上超強的咬合力，捕食水牛、野豬，甚至人類根本毫無難度。但看着牠輕鬆擺動身體暢泳，又不禁讚嘆牠的動作優美。回程時已是9點烈日高照，還會看到有些鱷魚露出巨大的身軀在岸邊曬太陽，全程碰上的鱷魚數量最少有20至30條，絕對係大飽眼福！

卡卡杜國家公園

地址：Kakadu Highway, Jabiru Northern Territory

收費：成人AU$40（約HK$212）

Yellow Water Cruise

營業時間：6:45am~4:30pm

收費：AU$79（約HK$419）起，航程約1.5至2小時