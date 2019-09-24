柴田是真　日本漆藝第一人

被譽為「日本漆藝第一人」的柴田是真（1807~1891年），是一位多產且多才多藝的藝術家，生前深受日本皇室賞識，曾獲頒「帝室技藝員」頭銜，意爲「皇室藝術家」，即現在「人間國寶」的前身，其聲名亦早於第一屆世界博覽會已備受歐美藏家青睞，尤其是他所研發之漆繪（urushi-e，即以濕漆施於紙質材料上），體現了西方布面油畫藝術對他的影響。

11月初，倫敦將舉行「皇室珍藏日本藝術」拍賣會，呈獻日本江戶至明治時代期間的藝術巨擎之作，亮點之一正是柴田是真作於明治時代1883年的一件蒔繪圖掛屏，以呈現能劇劇目《鉢之木》為主題，描繪劇中佐野市農舍白雪鎧鎧下的幽雅景致，估價達30至50萬英鎊。另一焦點拍品「蒔繪紅葉狩獵圖門板」，同樣出自柴田是真之手，以金、銀、紅、棕、黑五色彩粉於泡桐木門上入畫，作品曾入圍2015年「倫敦亞洲藝術獎」，估價為15萬至20萬英鎊。

是次拍賣同時囊括備受藏家喜愛的印籠作品，日語「印籠」指用以攜帶藥物之微型容器，細小卻精緻繁複。以《蒔繪鍾馗打鬼圖鞘印籠》為例，出自「韋華與格林菲爾德傳奇收藏」，小盒子以質樸的鄉間小屋為形象，刻畫鍾馗打鬼的情景，別具意義，備受全球柴田收藏家追捧，估價為6萬至8萬英鎊。值得一提，「皇室珍藏日本藝術」拍賣之部分拍品將於10月9至11日在香港邦瀚斯藝術廊亮相，公眾可免費參觀。