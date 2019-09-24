生活夜校：「菅」字點讀呀？幾個你經常讀錯嘅日本藝人！

有人將草菅人命讀成草「管」人命，不過大家唔好笑呀，一樣有人將菅田將暉同菅野美穗讀成「管」田將暉或者「管」野美穗啦，就算呢個字你識讀，其實好多日本藝人嘅名，可能你都讀錯而唔知架，不過錯唔緊要，最緊要肯認肯改啫，唔好學某啲人咁一味死撐呀！

【菅田將暉、菅野美穗】

今時今日，仲有唔識菅田將暉，呢位男演員，過去經年橫掃電影及電視界，一年到尾都見到佢個樣，仲攞獎攞到手軟，不過都提多一次啦，個菅字係讀作「艱」，而唔係「管」，正如草菅人命唔係讀作草「管」人命囉！

其實大家認識嘅第一位姓菅田嘅日本人，好可能唔係菅田將暉，而係女演員菅野美穗，相信當年不少男生都看過她的寫真集，而她的丈夫也很有名，就是《半澤直樹》男主角堺雅人。

順帶一提，還有一位姓菅的名人，就是內閣官防長官菅義偉，他在日本有個外號叫作「令和大叔」，因為2019年4月1日明仁天皇退位前一個月的記者會上，正是由他公布新的年號為「令和」。

【篠原涼子】

日劇女王篠原涼子近期十分活躍，《人魚沉睡之家》及《今天也要用便當出擊》先後上映，大家對她應該都頗熟悉，不過大家很可能讀錯她的名字，讀成「條」原涼子，其實「篠」字是讀作「小」，所以大家應該讀成「小」原涼子。

除了篠原涼子之外，姓名有「篠」字的日本名人也不少，包括為菅野美穗拍攝性感寫真的篠山紀信。

【堀北真希】

雖然已經退出藝壇，但不少男生相信仍然很懷念堀北真希，不過即使是粉絲，相信很多人都將她讀成「崛」北真希，其實愛好旅遊的朋友，都聽過大阪有個地方叫道頓堀，而「堀」等同於「窟」，有洞穴的意思，所以大阪這個購物熱點叫道頓「窟」，而堀北真希也應該讀作「窟」北真希。