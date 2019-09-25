機能系列三線出擊　倉石一樹聯乘加持

要將「經典重塑」運用得恰當自如，大前提是操刀設計師或品牌本身要有番相當資歷，儲落唔少「經典」作品可以畀你「重塑」，如果唔係眼高手低就好易被人誤會技窮「炒冷飯」。作為戶外服裝王者的The North Face，多年來創下無數經典鉅作至今仍為人津津樂道。今個秋冬季度，品牌旗下走現代城市機能路線的Urban Exploration系列就以「The Archives,Reimagined」為主題，除了再度找來人氣設計師倉石一樹（Kazuki Kuraishi）聯名合作外，更特別將90年代誕生的經典羽絨外套Nuptse、單板滑雪外套Rage及高山滑雪外套Steep Tech換上嶄新物料及全新色彩配搭，將傳統戶外服裝轉化成時裝味濃的機能服裝，引伸出KAZUKI、RAGE及TECH DENIM 3個各具特色Capsule Collection。

當中由倉石一樹親自操刀設計的KAZUKI系列，是他第3次與The North Face Urban Exploration攜手合作的聯名系列。單品設計結合其擅長的日系簡約風格及Urban Exploration系列的標誌性城市機能元素。當中可雙面着用的Long Down Jacket、Gore-Tex Long Mountain Parka Raincoat及DryVent Cargo Hooded Rain Jacket三個褸款，就於實用性及時裝感之間取得完美平衡。

另外RAGE及TECH DENIM系列則分別將源自90年代單板滑雪運動的專用服裝及丹寧布料融入設計，前者將原本應用於雪山上的繽紛色彩改為切合都市着用的黑、白及橄欖綠三色，為Gore-Tex Rain Jacket及Pertex Padded Vest注入軍事味道；後者就採用舒適度高的丹寧布料打造，除了保持丹寧布料傳統靛藍色調外，更特別加入Gore-Tex、Cordura、Pertex及DWR多種機能物料製作，令各款單品具備防水透氣、吸濕排汗及保持乾爽功能。