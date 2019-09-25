三界五行：有平常心　心境就好

如果你心上了鎖，即使門打開，你也進不了妙門。（互聯網）

養身，先養心。心境好，外面的環境就好。

「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪，若無閒事掛心頭，便是人間好時節。」這首禪詩，是宋代無門慧開禪師花了多年時間悟出來的道理。詩成之後，他把標題為《頌平常心是道》，平常心就是道理。他用這首禪詩，歌頌平常心，一個人有平常心，看待世界上的一切，不平常的事都會變成平常、平凡、平安、平穩。

如果沒有平常心，世事就永遠不平常，俗話說「永無寧日」。我們會挑剔、妒忌、憎恨、後悔、攀比、仇視，失去自信心，沒有滿足感，「能知足者貧亦樂，不知足者富亦憂」。由此可見，真正快樂與富貴貧賤無關，改變不了外在的環境，我們可以改變內在的心境。無門慧開禪師的法號，本身意思就是，世界上其實有門都等於無門，有智慧，門就為你開，但是，如果你心上了鎖，即使門打開，你也進不了妙門。

有精神寄託，是老人家健康的不二法門，任何正統宗教都可以令人心境平和，導人向善。如果信了一種宗教，反而變得煩躁不安，沒有安全感，沒有平常心，甚麼都看不順眼，就要考慮是否被人誤導了。

有宗教信仰，就容易找到精神寄託。不論甚麽宗教，記熟一些自己喜歡的經文，天天唸，早晚唸，時時唸，神在你身邊，佛在你身邊，你變得寧靜，安定，這就是福氣。

方向宇