屏幕橫跨前後！小米概念手機MIX Alpha

近年手機的屏幕佔機面比例（屏佔比）愈來愈高，當大家以為90%的屏佔比已經是手機極限時，小米就發布屏佔比180.6%的概念手機MIX Alpha。其實MIX Alpha採用名為環繞式的屏幕，屏幕由機面一直延伸至左右機側及大部分的機背，設計相當突破。為了推高屏佔比，廠方更抽走所有機側按鍵，並且以屏幕發聲技術取代傳統手機必備的聽筒及距離感應器，用家可以透過屏幕壓感控制音量。MIX Alpha機頂、機底特別用上鈦合金物料，並用上藍寶石玻璃及陶瓷覆蓋鏡頭部分。

除咗屏幕有噱頭，鏡頭部分同樣有賣點，搭載3個後置鏡頭，主鏡頭為1.08億像素，感光元件為1/1.33吋，可以拍攝出12,032×9,024解像度的相片，同時支援四軸光學防手震。另有支援1.5厘米微距拍攝的2,000萬像素超廣角鏡頭以及支援2倍光學變焦效果的1,200萬像素人像鏡頭。

硬件則內置Qualcomm Snapdragon 855+處理器、12GB RAM及512GB ROM，兼容5G網絡。新機暫定於12月底限量試產，定價高達19,999人民幣。