台鐵新開 Hello Kitty彩繪列車　「唱K」環島

在活動餐車車廂中有個粉紅角落，可給你跟身旁的Hello Kitty俏象輕鬆自拍打卡。（劉達衡攝）

台灣鐵道在2008年推出的「環島之星」，是以台北為起點及終點，環繞台灣本島行走一圈的觀光列車。今年它花上千萬台幣翻新，在7月剛完成並開通，當中6節車廂以Hello Kitty為主角，貫穿6大彩繪主題，在車身上一時見她賞金針花、一時又在嚐水果冰、一時又泡溫泉放天燈、甚至去拜古廟，Kitty身邊常有小熊朋友Tiny Chum作伴，偶爾還見台灣黑熊與石虎客串，彩繪圖案熱鬧繽紛。我們手拿它的專屬的彩繪車票，準備從台南登車，乘它前往屏東，親身感受它有多可愛。

在月台上遠遠看它入站，初感車頭平平無奇，但當它駛進月台後，它那6節彩繪車廂立即搶盡全部人的目光，這時身穿藍色圍裙的車務員已站車門，歡迎我們登車。Hello Kitty列車最尾3節車廂，是豪華頭等艙，不但觀景窗寬闊，車廂四壁包括天花板，都見到有Hello Kitty身影，連每張座椅的頭枕墊都印上她的大頭，感覺非常Fansy。這時車務員推着餐車進來，為乘客們逐一送上免費供應的茶水與小吃，再望望隻杯，原來都有Hello Kitty俏臉，真是窩心。

好奇的我們，當然要走過去前3節車廂看看。首先進到的是以黃色為主調的觀景吧枱車廂，這裡除有冷熱飲品任飲外，也有車上限定紀念品可買，當中包括Hello Kitty列車的明信片與文件夾，是Fans破財之地。接下來就是「戲肉」粉藍色的卡啦OK房車廂，它內部裝潢是以海洋沙灘為主題，幾位台灣大姊正以台語曲大展歌喉，開心不已！台大姊們更不介認跟我們一起唱，難得選曲名單不乏廣東歌，要台港合唱也沒難度，大家可唱住K去環島。

來到最後一節車廂，是用上最能代表Hello Kitty的粉紅色調的活動餐車，車廂中有個粉紅角落，不但以Hello Kitty的粉紅蝴蝶結形作座椅，給你坐下跟身旁的Hello Kitty俏象輕鬆Selfie，車廂的單座更都面向窗外，你可吃着列車的餐吃便當賞風景，非常寫意。在活動餐車車廂中還真有「活動」可做，就是各式DIY體驗，包括客家擂茶、餅乾、鎖匙扣製作等，感覺觀光旅途上，很難會感到無聊吧。

環島之星Hello Kitty繽紛列車

班次：一天兩班環島，台北至台北（順行、逆行各一）

購票：可在官網購票，並配搭其他行程，票價NT$4,250（約1,090港元）起。

鳴謝：台灣觀光局、中華航空、永安旅遊