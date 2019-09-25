iPhone 11 Pro墮地測試　幾高先會爆芒？

iPhone 11 Pro上周正式開賣，無論效能、電量和夜攝能力都有不俗評價，但很多人都關心其耐用性，究竟新屏幕、玻璃機背和「三眼」鏡頭會否一跌就爆？美國網站EverythingApplePro就對iPhone 11 Pro和Pro Max進行「Drop Test」墮地測試。