iPhone 11 Pro墮地測試 幾高先會爆芒？
2019年09月25日 16:30
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外國網站對iPhone 11 Pro/Pro Max進行墮地測試，真係一跌一驚心！（互聯網）
iPhone 11 Pro上周正式開賣，無論效能、電量和夜攝能力都有不俗評價，但很多人都關心其耐用性，究竟新屏幕、玻璃機背和「三眼」鏡頭會否一跌就爆？美國網站EverythingApplePro就對iPhone 11 Pro和Pro Max進行「Drop Test」墮地測試。
測試以三個高度進行，分別為腰間高度（約1米）、頭部高度（約1.8~2米）和10呎高度（約3米），每個高度會分別將iPhone以打側、機背和機面Free Fall（自由落體）撞擊石屎地面。結果頭兩個高度的墮地測試，新iPhone的屏幕和玻璃機背都完好無缺，只有機側邊位留下撞擊刮痕，難怪主持人都大叫「Amazing」！最後要爬梯至近10呎高度再將新iPhone墮地，機背玻璃才出現蜘蛛網狀的裂紋；另一驚喜位是機面屏幕從高處墮地都冇事，而且觸控功能和三鏡拍攝都能流暢運作，耐用性可見一斑。不過話晒部機都賣成萬元，而且測試有一定危險性，奉勸各位切勿模仿，影片可瀏覽YouTube網頁 https://bit.ly/2kt6ADs 。