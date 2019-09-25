燃起戰火！鳳凰火燄實戰籃球鞋

闊別實戰籃球鞋市場多年的Converse，於今年4月推出了回歸籃球界的首對實戰鞋款All Star Pro BB，保留Chuck Taylor All Star經典高筒外形，通過Quadfit編織方法打造的帆布鞋身，可紓緩雙腳壓力及減少摩擦，鞋底更配備Nike React科技，柔軟富彈性之餘亦提供穩定穿着感受。

是次全新推出的Converse All Star Pro BB Flames，其配色就是由品牌旗下籃球運動員Kelly Oubre Jr.參與設計，靈感正是其所屬的NBA球隊鳳凰城太陽隊（司職小前鋒），鞋面採用火燄圖案設計，鞋側有向傳奇籃球鞋Converse Weapon致敬的黑色星箭標誌，以大膽的色彩配搭加上流暢線條輪廓，創作出這對極富現代感的實戰籃球鞋。

與此同時，除了最新登場的新世代實戰籃球鞋All Star Pro BB外，Pro Leather及Weapon亦是Converse於80年代人氣極強的籃球鞋設計。今回品牌就邀請造型師Ibn Jasper合作推出聯名版Pro Leather，採用白色鞋身配上金色細節設計，並以拉鏈取代綁帶為鞋款增添現代感，將Converse籃球基因與簡潔時裝風格完美結合。