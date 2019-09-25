本日日本：實境曝光！誠品日本店有乜好逛？

來自台灣的誠品生活，相信都唔需要多介紹——這個專門售賣書本及生活雜貨的品牌，除了台灣，亦先後於香港、蘇州及深圳等地開店，更被美國CNN選為世界14間最Cool百貨店之一，相當巴閉！而該品牌即將再下一城，將於9月27日在日本東京日本橋的COREDO室町Terrace商場2樓開設新分店「誠品生活日本橋」，而啱啱該店亦率先向媒體開放，讓人可見識店內環境。

這次的日本分店以「生活與閱讀的Cultural Wonderland」為概念，內裏約2,800平方米，由誠品書店、誠品文具、精選商品銷售．工作坊及餐廳．食物銷售4大區域構成。空間設計方面，找來了台灣代表建築家姚仁喜負責，以「古今交錯、新舊融合」作布置意念，一大特色係因應「青龍、白處、朱雀及玄武」四個方位，店內四個角落分別採用了紅、黃及藍等不同顏色。

其中誠品書店部分便以人文、美術、設計、商業、旅遊及料理等日本語書籍為中心，與此同時亦包含了中文等外國語書籍及多項企畫展。值得一提係書店內還設有長約30米的文學回廊，齊集了世界各地的文學名作。而誠品文具方面，則雲集了世界各地逾1萬件的商品，當中包括了書房用品外，亦有初學者容易使用的畫畫用品及紙製品，並會不時舉行關於文具的企畫展及工作坊。

至於精選商品銷售．工作坊部分，會找到加入了漢方元素的女性生活品牌Daylily、由台灣茶製成香水的P.Seven茶香水，另外還附設了工場的店舖，帶來原創首飾製成、玻璃工藝、手帕注染等多種體驗，當然也少不了舉行各種工作坊。不可錯過的還有餐廳．食物銷售部分，找來了開業逾150年以上的台灣老舖茶莊王德傳助陣，亦有手信名店郭元益及提供台灣料理配搭香檳享用的富錦樹台菜香檳等，加上還有好多傳統食材及廚房雜貨選擇，統統都叫遊日旅客相當期待呢。

誠品生活日本橋

地址：東京都中央區日本橋室町3-2-1 COREDO室町Terrace商場2樓

營業時間：10:00am~9:00pm（富錦樹台菜香檳11:00am~11:00pm）