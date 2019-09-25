你小孩上課睇得好嗎？

已經開學幾個星期了，大家有沒有發現小朋友在上堂時候、抄寫功課、睇黑板時，遇到任何障礙呢？筆者今次分享一些常見學童眼睛毛病和常見症狀！

現今的課室或教學方法較着重互動教學，需要學生長時間抄寫的機會較低，正因如此，如果小朋友視力欠佳、未如理想，也較大機會被忽略了！

【學童眼睛毛病和常見症狀】

常見的視覺毛病包括近視、散光、遠視、內斜視、外斜視、隱性斜視、鴛鴦眼等等，其中以鴛鴦眼患者或家長較難察覺，由於雙眼度數相距不一，而清晰視力的一隻眼將抵銷了另一隻眼的模糊影像，所以雙眼一同看字或景物的時候仍然可以，模糊不清將影響小童眼睛與腦部的發育聯繫，可以形成「弱視眼」。另外，也有遠視散光的小童，由於遠視眼需要過度調節，所以看近物件或書本的時候比較吃力，遠視較深者難以集中精神，影響學習。

兒童視力常見毛病的症狀：

雖然說在着重活動教學的課堂上、較以往難於察覺小孩視覺問題，但家長或老師也要留心如果小朋友經常蒙着眼睛看東西、傾側頭、經常搓擦眼睛、走近觀看、（如他在意的景物、電視、電腦等），也意味着他現時的視力水平未達到他希望關注的景物，從而會做出一些舉動，補償他現時的視力不足。

【幾時需要帶小朋友去檢查眼睛？】

一般小朋友三至四歲應該作第一次的全面眼睛檢查，看看視力、眼睛健康有否異常，如果一切正常，應該入小一之前作第二次的詳細檢查 。香港小童最常見的近視問題，也於6至14歲期間改變得最多，平均每年75至100度。近視加深是眼球增長了的結果，眼軸的數值就改變了。改變了的眼軸是無法逆轉的，深度近視導致眼疾的風險（如視網膜脫落、青光眼、黃斑點病變等）亦隨着眼軸增長而增加。一般而言，眼軸增長每1mm相等於250至300度近視的改變。所以護眼從小開始，控制近視更是從小開始。

黃偉雄（Jack Wong）

「香港護眼」眼科視光師

從事眼科視光專業超過20年，臨床經驗豐富。

Jack擅長兒童近視控制、角膜矯形術，對大小朋友細心、專業、有耐性。