極罕彩虹鑽石戒指　下月拍賣

紅鑽是眾多彩鑽之中最為罕有，分量在1卡以上的更是少之又少，所以每次出現在拍賣場上必成為話題。Poly Auction即將在10月初舉行的秋季拍賣，就出現一枚重逾1卡的紅鑽戒指。這顆紅鑽戒指中央的紅鑽主石重達1.13卡，根據知名鑑定機構GIA的描述便給予它彩紅色（Fancy Red） 的色彩評級，配以8顆共重4.18卡的梨形鑽石，估價高達二千萬港元。同場還有其他矚目鑽石拍品，包括一顆重達45.4卡、達D色的美鑽，及一顆重3.88卡的Fancy Vivid Blue彩藍色鑽石配鑽石戒指。

翡翠向來深受亞洲收藏家歡迎，今次拍賣有不少分量十足的頂級翡翠珠寶。其中一條翡翠珠鏈由25顆碩大圓潤的緬甸天然翡翠珠串連而成；翡翠珠直徑約16.80~17.82mm，碩大罕有且大小均勻，色澤濃郁，翠色艷麗欲滴，顆粒晶瑩純淨。另有一套11顆翡翠蛋面及鑽石鑲嵌的頸鏈、耳環及戒指，由最頂級的「帝王綠」翡翠鑲嵌而成，形狀周正圓潤，弧面平滑豐滿，其中頸鏈上最大的翡翠蛋面尺寸更達到19.19 x 17.35 x 7.02mm，霸氣十足。