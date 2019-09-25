nova 5T 中階機玩5鏡

上星期Huawei才於德國發布旗艦機Mate 30系列，轉頭香港都有新中階機nova 5T推出。雖然走中階路線，但nova 5T設計上就落足心思，機面採用6.26吋FullView屏幕，屏幕佔機面比例高達91.7%，而屏幕左上角就隱藏前置鏡頭。最搶眼係拋光機背，除了大路的亮黑色，亦有蘇音藍及仲夏紫，後者於不同角度下更會呈現獨特的nova暗花。

新機另一賣點就係備有4個後置鏡頭，包括4,800萬像素廣角、1,600萬像素超廣角、200萬像素景深以及200萬像素微距鏡頭，實測廣角、超廣角鏡頭切換反應快速，廣角拍攝下變形情況不嚴重，實用性唔錯。另外，前置鏡頭亦達3,200萬像素，配合美顏功能，實拍人像肌膚順滑自然。硬件則搭載Kirin 980處理器、8GB RAM及128GB ROM，配置與P30同級，效能有保證；同時兼容22.5W快速充電，廠方表示30分鐘就可以將電量充電50%。

同場亦推出Huawei x Gentle Monster EYEWEAR以及Watch GT 2，前者與韓國眼鏡名牌Gentle Monster合作，提供Jack Bye以及East Moon兩個經典太陽眼鏡款式，特別於鏡臂加入指向性喇叭、咪高峰、觸控按鍵以及感應器等硬件，令眼鏡可以播放音樂、接聽來電或者開啟語音助手。眼鏡亦附設專用無線充電皮製眼鏡盒，充滿電可以播放2.5小時音樂。而Watch GT 2則備有42mm及46mm兩款，內置15個運動模式，亦可以連動手機查閱手機通知，46mm版本更可以直接於手錶接聽來電。