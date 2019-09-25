生活夜校：乞兒雞真係同乞丐有關？

江蘇名菜之一的乞兒雞為人所熟識，但究竟窮困的乞丐為甚麼會有肥雞可吃呢？有說清朝於江蘇常熟城外，有位乞丐剛好見到一隻走失的雞，見周圍沒有人就捕捉了，但就算有食材，卻沒有廚具及調味料，深怕用樹枝來燒雞會燒焦了浪費掉，邊想邊走到田邊，突然靈機一動，於是挖了一大堆濕泥，塗抹在雞毛面，然後燒至泥的表面乾裂，敲走泥巴後，雞毛自然黏實泥巴脫落，雞骨又烤得軟嫩，手一撕就連皮撕開食得，肉嫩且油分十足。而這種烹調方法輾轉流傳至杭州一帶，更被人命名為「叫化雞」；叫化，即乞丐別稱，而叫化雞即現今的乞兒雞。

及後，有傳乾隆皇下江南時，與侍從失散，輾轉流浪到江蘇常熟，正當飢腸轆轆，身旁的乞丐見他可憐，就分了點「乞兒雞」給他吃，乾隆一吃即大讚美味，問起菜式名，乞丐見乾隆外表雖然潦倒，但眼神凌厲，心一怯，就順口答他作「富貴雞」。經乾隆金口一開，「富貴雞」被廣泛傳開之餘，更成為宮廷御膳菜式之一，並於京城流傳開去。

蘇菜又指江蘇菜，中國八大菜系之一，當中又分金陵菜（南京）、淮揚菜（揚州、淮安和鎮江）、蘇錫菜（蘇州、無錫及常州）和徐海菜 （徐州、連雲港）派系，每個地區各有風格，名菜亦各有不同，著名蘇菜有乞衣雞、松鼠桂魚、蜜汁火方、清燉蟹粉獅子頭、櫻桃肉等。