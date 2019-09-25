【深夜字聊】女友拒絕喺睡房玩 原因竟然係……

外國有唔少調查都指，最多人選擇喺屋企啪啪啪嘅地方係睡房，若然有人唔願喺睡房進行，當中嘅原因又點解呢？早前有男網民指女友勁抗拒喺睡房Do，佢話：「以前佢上嚟我屋企都會喺睡房搞，點知最近佢好唔鍾意，但我屋企本身唔夠大，廁所又窄，梳化又細，結果我哋只可以玩一招站立式推車仔，真係勁無癮。有晚完事後，我終於忍唔住問女友，點解唔喺睡房度做呢？佢起初唔願意講，只係經過我鍥而不捨加旁敲側擊下，佢終於講出真相，原來佢嫌我張床太嘈！佢話每次張床都會撞到道牆嘭嘭聲，而床腳又撞到地下『確確』聲，有次佢一個人搭𨋢時，住喺樓下個阿姨問佢點解成日半夜敲地板，搞到佢相當尷尬，所以咪唔鍾意囉。唉，早講嘛，整吓張床咪得囉，做乜要辛苦自己呢？」

網友神回應：

蘇斯：你女友個性格真係好得意呀！又會咁樣都唔同你講清楚嘅？會唔會係其實你哋識嘅時間唔係咁長，所以佢先至會覺得尷尬而唔同你講咋。

Gin：嘩，你女友嘅性格真係唔錯喎，雖然畀阿姐笑佢，但佢情願收埋件事都唔同你講，呢啲咪係體貼囉。好過我女友，佢成日同啲鄰居嘈，搞到我家陣見到佢哋都超老尷。

杜雨：其實你女友咁做都係唔想你麻煩，話晒佢都係搬入嚟住嘅住客。不過從呢點可以睇得出，其實佢仲未接受到融入你嘅生活之中，巴打你要繼續努力喇。

糧先行：咁含蓄嘅性格真係幾麻煩，有乜嘢就要講出嚟嘛，成日要條仔去問又要𠱁，你話係咪好煩先。