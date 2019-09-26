【健樂事】錫住個心　7招保健康

心是人體血液循環的重要樞紐，一旦出問題，隨時有致命危險，而簡稱「冠心病」的冠狀動脈性心臟病又是最為普遍的致命心臟病，實在不能掉以輕心。趁「世界心臟日」（9月29日）將至，大家是時候關注心臟健康，防患於未然。

【隱形殺手】

以「隱形殺手」來形容冠心病，相信沒有人會反對，因其可怕之處在於徵狀不明顯，至發現時或已出現心衰竭，甚至可令患者於數分鐘內斃命！膽固醇過高與年老是冠心病的常見成因，其他原因包括高血壓、糖尿病、肥胖、吸煙、飲酒等。正所謂「預防勝於治療」，不想被心病滋擾，就要從以下幾方面做工夫了！

1.控制進食量

暴飲暴食容易造成熱量過剩、脂肪積聚，引致肥胖，增加心臟負荷，所以平日要控制食量。此外，進食過量高脂肪及高膽固醇食物，可令血液中膽固醇水平升高，加促脂肪斑塊聚積在血管內壁，繼而阻塞血管通道，因此應減少進食連皮肉食、肥肉，或高膽固醇的海鮮。

2.吃高纖食物

高纖維食物有利心臟健康，除了蔬果外，麥皮也是不錯的高纖食物，可作為早餐或小食。紅米或糙米的纖維成分高於白米一倍，不妨在白米中混入紅米或糙米。燕麥則可減低膽固醇，但烹煮過程一定要煮到稠身，方可發揮作用。

3.多吃深海魚

Omega 3脂肪酸是一種多元不飽和脂肪酸，有助降低血液內的三酸甘油脂。三文魚、吞拿魚、沙甸魚、鯖魚等深海魚都含有豐富Omega 3，建議1星期吃2至3次，每次約3安士，即手掌（不連手指）般大，有利維持心臟健康。

4.做帶氧運動

帶氧運動是指一些可以長時間進行的中等強度的運動，如步行、踩單車及游泳等。恒常地進行帶氧運動，不但可鍛煉心肺，亦有助控制體重，但應量力而為。一般而言，成人一星期應做至少150分鐘中等強度或75分鐘劇烈強度的體能活動。

5.身心放輕鬆

日常生活中，無形的壓力，不但會令心理出現毛病，更會令身體作出一連串對心臟不利的反應，如血壓上升和心跳加速，這些反應會加促血管硬化過程，增加心臟工作量及負荷。若長期處於這種狀態，心臟會疲於奔命，加速衰退。

6.戒煙戒酒

香煙內的尼古丁會令血壓增高和心跳加速，亦會令血液黏性增加，容易造成血管阻塞。長期大量飲用酒精，同樣會破壞心臟肌肉細胞，影響心肌功能，導致心臟衰弱。雖然坊間曾流傳關於酒精保護心臟的說法，但有關科研證據仍具爭議，所以戒酒是護心上策。

7.定期Body Check

所謂病向淺中醫，定期檢查身體是必須的，包括接受血脂測試，以便了解身體狀況。值得注意，高血壓患者較易出現心臟病，若平日沒有定時檢查血壓的習慣，有可能錯過治療的時機，所以建議大家平時利用血壓計在家中自行檢查。