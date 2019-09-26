名人郵輪　向南半球之夏啟航

名人極致號將由10月起提供澳洲及新西蘭航程，部分航程更涵蓋聖誕及農曆新年。

計劃年末旅遊，不如坐郵輪到南半球避寒。名人郵輪的名人極致號(Celebrity Solstice) 及 名人新月號(Celebrity Eclipse) 將由今年第四季至明年第一季提供澳紐及南美洲航程，帶大家前往世界的另一端，過一個暖和冬季。

極致系列 締造現代奢華海上假期

名人郵輪船隊年輕又創新，要說極致系列最讓人驚豔之處，非頂層甲板的半英畝綠野真草草地莫屬。旅客可在海上漫步草坪，感受海風拂面的愜意，甚至躺下來欣賞夕陽西下。至於旅客最關注的餐飲質素，船上提供環球化的餐膳選擇，菜單更由米芝蓮星級大廚親自設計，配以殷勤有禮的服務，為旅客提供非凡的餐飲體驗。

名人極致號 盡賞澳紐風光

名人極致號由悉尼、墨爾本或奧克蘭啟航，沿經荷巴特、米佛峽灣、道特佛峽灣、威靈頓等。旅客既可在澳洲感受大都會氣氛，亦可欣賞新西蘭三大峽灣著名景觀，其中米佛峽灣更有「世界第八大奇蹟」之稱，峽灣更是海豚，海豹以及罕見的峽灣鳳頭企鵝的棲息地，幸運的話，更有機會一睹這些野生動物。

名人新月號 探索南美洲

名人新月號的南美洲航程，由聖安東尼奧或布宜諾斯艾利斯啟航，沿經多個被推薦為人生必到的旅遊景點，包括：有「南美巴黎」美譽布宜諾斯艾利斯、巴西第二大城市—里約熱內盧，甚至是南極洲。提到南極洲，不可不提天堂灣。天堂灣三面為巨型冰山環伺，更是觀賞南極生態的必經之地，乘客有機會看到到小鬚鯨及巴布亞企鵝出沒，為旅程留下難忘的回憶。

16日12晚新西蘭郵輪航空套票

Celebrity Solstice名人極致號

2019/11/30

香港新西蘭(奧克蘭 - 島嶼灣 - 陶朗加 - 威靈頓 - 阿卡羅阿 - 但尼丁 - 德斯奇峽灣- 道特佛峽灣- 米佛峽灣) -塔斯曼尼亞(荷巴特) -澳洲(悉尼) 香港

維珍澳洲航空HK$10,500起(內艙房，最低優惠價格)

18日14晚南極洲郵輪航空套票

Celebrity Eclipse名人新月號 | 荷蘭皇家航空

2020/01/18

香港阿根廷(布宜諾斯艾利斯 - 烏蘇懷亞) - 智利(合恩角) - 南極洲(史可瓦航道及達爾罕灣 - 天堂灣 - 哲拉什海峽 - 象島) - 福克蘭群島(斯坦利港) - 阿根廷(馬德林港) - 烏拉圭(蒙特維多) - 阿根廷(布宜諾斯艾利斯) 香港

荷蘭皇家航空：HK$29,600起(內艙房，最低優惠價格)

查詢： 3180 6708