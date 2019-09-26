告別黑白灰　大膽色彩靚絕秋冬

每到秋冬季，好像總是由黑白灰主導，但其實深沉的秋冬季最需要鮮艷的色彩來點亮造型；如果你有留意時尚騷中的流行重點，便是時候迎接今季的色彩趨勢。

每季都會為流行色趨勢作定案的色彩權威Pantone，早就預告今個秋冬流行色會偏向鮮艷色彩，在報告中有多個明亮鮮艷的顏色彈出，如虎橙色（Orange Tiger）、辣椒紅（Chili Pepper）、古舊苔綠（Antique Moss）和果鳩鳥粉（Fruit Dove） 等，其明度和亮度都非常凸顯造型，自然成為了設計師們作品中所強調的色彩，Balenciaga、Carolina Herrera、Emilia Wickstead及Victoria Beckham 便是這次鮮色潮流的推手。

鮮艷色彩也成為德國高級品牌Marc Cain秋冬系列的主打色，透過紅色、黃色、綠色等鮮色牽頭，為女士打造不同風格的日常穿搭。不同的紅色設計出各式潮流單品，如中褸，西裝套裝、恤衫和半截裙，讓女士們打扮得漂亮地上班去；加入螢光粉紅的條子設計，營造強烈對比，令造型增添層次感。運動便服亦是品牌的強項，玩味極重的鮮艷色彩與Sporty Style稱得上是絕配，明亮的黃色和綠色被融入到多功能性外套和各款針織品，配合花卉印花和拼貼元素，令造型更具活躍感，喜愛運動風格的女生不可錯過。