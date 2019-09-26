三界五行：超級太醫　養生名言

太醫劉純以為會落在錦衣衞手上致死，幸好永樂皇帝朱棣不僅放過他，還撥款給他研究醫術。（互聯網）

治病靠醫生，養生靠自己。如何養生？被明清兩朝太醫院尊為「太醫保護神」的明朝太醫劉純最有發言權，祖上十幾代都是太醫，他享年126歲。

明朝永樂皇帝朱棣在奪權戰爭受傷，獲劉純用祖傳刀傷藥治愈。朱棣封劉純為安亭侯，賜尚方寶劍，可先斬後奏，歷史上從來沒有太醫如此尊貴。永樂皇后徐儀華患乳腫瘤，劉純以精湛的醫術，祖傳秘方控制病情，以保守療法指導皇后養生，令皇后可以在無痛苦情況下存活了一段時間，但最終還是去世，享年46歲。徐儀華去世，朱棣痛不欲生，下令全國禁屠七日，哀悼三天，停止辦公，文武百官以及四品以上的誥命夫人，都必須日夜在南京思善門哭祭，朱棣當眾發誓，此生不再立皇后。

這時，劉純卻以待罪之身在家中聽候發落，按照宮廷慣例，皇室中人年紀輕輕就被醫死，主診太醫要問責，最輕處分是逐出太醫院，終身不准行醫，相當於今日的取消執業資格。重則充軍到偏遠地方終老，相當於無期徒刑。更嚴重處分是交錦衣衞處理。錦衣衞是明朝特有組織，可用私刑，殺人不用填命。當時劉純打定輸數，準備讓錦衣衞活活弄死。豈料朱棣辦完皇后喪事，沒追究醫療責任，還撥出基金，讓劉純研究癌症的治療方法。可以這樣說，劉純太醫是全世界研究癌症的先驅者。他的名言「三分醫，七分養」，至今仍然是中醫治療的金科玉律。

方向宇