果粉聚焦：iOS 13.1推出！殺Bug兼強化AirDrop

iOS 13上周隨iPhone 11一併推出，但不少用戶在更新後發現問題，例如異常發熱、過分耗電、App閃退等，為了修正漏洞，Apple把原定於9月30日才推出的iOS 13.1，提早數天讓果粉們使用。iOS 13.1在原基礎上修復一些Bug，並追加了一些新功能，例如讓iPhone 11系列手機開放使用U1晶片的AirDrop功能，相互之間透過精準定位及高速傳輸的UWB技術，提升配對與傳輸時間，用戶將iPhone指向他人的iPhone時，AirDrop更懂得按距離排序，讓分享檔案更快捷。

更新後，Apple Maps也得到強化，如今可把抵達時間分享給其他iPhone用戶，對方會收到推播通知，從而作出預算，習慣「轉過彎就到」的朋友今次有難了！音量Icon也在更新後改變了，會根據使用中的裝置而顯示不同圖案，當中包括AirPods、Beats耳機或HomePod等等。其他修正還包括優化充電，避免手機長期處於滿電狀態而損害電池；支援PS4及Xbox無線手掣；更舒服的深色模式等等。iOS 13.1目前已供用戶下載，進入「設定」>「一般」>「軟件更新」即可升級。