今晚食乜：整番道香口菌香西班牙炸丸子

牛肝菌炸丸：外脆內嫩的炸丸子，加上濃郁的松露蒜蓉蛋黃醬，香氣四溢。（張群生攝）

秋日菇菌當造，本地吃法多數用來炒煮，中環一間西班牙餐廳總廚 Antonio Martin，就教大家利用牛肝菌來做地道的炸丸子，牛肝菌和洋葱粒、韮菜粒用牛油炒香後撈起，牛油千萬別洗掉，將之加入麵粉和牛奶等攪拌成白汁，再加炒香的食材拌勻，待涼便可搓成丸子再脆炸。

至於配搭的醬汁就揀選蒜蓉蛋黃醬，利用蒜香來去減低油炸的氣息，想味道更香濃，不妨在醬汁內加點黑松露，菌香更盛。

材料：

牛肝菌 1公斤

洋葱 200克

韮菜 300克

麵粉 適量

牛油 600克

白胡椒 2克

鹽 17克

蛋 適量

麵包糠 適量

橄欖油 200毫升

蒜蓉 30克

黑松露碎 1克

牛奶 2.5公升

做法：

1.洋葱、韮切塊、牛肝菌切大塊，用100克牛油炒至軟身撈起。

2.剩下的牛油加500克牛油、牛奶和500克麵粉煮成白汁，倒入炒香了的食材，加15克鹽和胡椒調味後放涼。

3.將材料搓成球狀，沾麵粉、蛋漿、麵包糠後，炸至金黃色。

4.1隻蛋、1個蛋黃、2克鹽、蒜蓉攪拌2分鐘，加橄欖油輕拌，混入黑松露碎，放在炸丸上便成。