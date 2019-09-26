靈敢侶情：自以為是的自大……

辦公室內，人稱「老姑婆」的王主席，又在653平方呎的會議廳內咆哮。

對了，是她下令各人，要叫那間房做「廳」，不准叫房。

「作反了！『No』是對老闆應該用的字嗎？我請你回來不是要聽你說『No』！」

眾職員不敢出聲，大家都只在心裏咀咒。「老姑婆，怪不得沒男人要你！」「當自己是甚麼？有錢就是皇帝？瘋婦！」「我好歹都是碩士生，提些意見都不成？請我回來拍馬屁嗎？」

唯獨坐在房的最後位置，噢對不起，是廳……惟獨坐在「廳」的最後位置的幸福小太太，心裏不但沒有感覺，還在腦內哼起調子，那是一首講述女人看着好姊妹出嫁，自己仍在情場呆逛的歌。

好不容易，會議結束，最後還不是由在公司待了十多年、人稱「擦鞋仔」的陳經理打完場。「王主席說的有理，你們每一個，都要按主席的意思交一份計畫書。一個二個簡直忘恩負義，你呀（指着入職兩年的主任）！也不想想當年主席怎樣給你機會，若不是她，你有今天？」

兩年主任很想立即辭職，但顧及到太太才生了小孩，他忍。

夜裏，眾職員回家。

幸福小太太向丈夫撒嬌，丈夫着她不要工作，由他養她，但她很懂事地說︰「我才不跟那老姑婆計較，我有老公疼，嘻！而她呢，夜夜回家對着四幅牆，多可憐！若不是我平日都會關心她一兩句，她早就孤獨到死了！」

兩年主任跟太太呻，太太忙着帶孩子，未有用心聽，令主任差點便湧出負面想法，但看到太太和正在喝人奶的孩子，他的情緒一轉，換上一個很能安慰自己的英雄感。「那個擦鞋仔，敢說沒有老姑婆就沒有我？哈！若不是我，那老姑婆會賺那麼多錢？」

陳經理在回家路上，想起今晚跟兩個工程判頭見面時的對話。「陳經理，王主席有你這個左右手真有福，他日你想另謀發展，來我公司！」判頭A說。「哎你怎麼跟我搶人？我一早訂了陳經理！」判頭B說。陳經理完全不認為那是恭維的說話，還沾沾自喜地想︰「哈，老姑婆若沒有我，看她怎辦！」

最後，輪到老姑婆。

她的想法，比較簡單，因為她想的，就是真理。真理不用多講的，就如「太陽由東邊升起」，根本不用爭拗。

「呢班飯桶，如果唔係我，一早瞓街！」

「若我要嫁，大把男人排隊等住娶我！」

人，總會把自己想得與眾不同，但在別人的心裏，我們每一個都不過是……

好聽一點，是平凡，難聽一點，都不過是地底泥。

所以說，沒用的事，例如「若不是我，你早就……」這句，還是別想太多。你我都知道，成就呀、幸福呀，都不會想一想就有。

同樣地，貶低人的想法，也不是想一想就會變事實。

做人，還是別把自己想得太重要，因為在別人的天地裏，你都不過是地底泥。

周靈山，Slimcook創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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