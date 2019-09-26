當代藝術家Jose Parla來港舉行個展　親自為大家解畫

最近香港當代藝術基金會（HOCA）和Ben Brown Fine Arts 畫廊與美國藝術家Jose Parla攜手，帶來以「記憶的紋理」（Textures of Memory）為名的大型個展，囊括他由2004年至2019年間的13件代表性繪畫和雕塑作品。（張群生攝）

街頭塗鴉雖已發展成流行文化，但跟傳統油畫比較，始終被視為非正統的藝術形式，然而古巴籍美國藝術家Jose Parla卻打破兩者的規限，他從10歲開始已熱衷於塗鴉創作，完成藝術課程後，將塗鴉式書法融入油畫成為他的標誌性風格，他的畫作由奪目的色彩、有力的筆觸和活躍的構圖組成，發展出他的個人抽象主義風格。

扎根於美國布鲁克林的Jose Parla是一位廣受好評的跨媒體藝術家，創作包括繪畫、大型壁畫、攝影、錄像和雕塑等，最近香港當代藝術基金會（HOCA）和Ben Brown Fine Arts畫廊便與這位當代藝術家攜手，帶來以「記憶的紋理」（Textures of Memory）為名的大型個展，囊括他由2004年至2019年間的13件代表性繪畫和雕塑作品。城巿運動和歷史是Jose Parla經常描繪的題材，而今次展覽「記憶的紋理」可說是他旅行過的城巿的集體記憶，包含他對不同城巿的感覺和歷史的捕捉，運用層層顏料、文字、海報和廣告等不同材料將當地的文化和所發生的事情描繪出來，透過畫作來抒發其個人感受。早前Jose Parla專程為展覽來港，東網記者籍此機會與這位藝術大師交談。

ON.CC：O Jose Parla：P

O：你將街頭藝術風格融入油畫中，如何產生這構思？

P：我只想用任何方式去表達自己，我不想將兩者區分為正統與非正統，過往已被經常提及，我需要花更多時間去令大眾接受，創作中會包含政治成分，因為人們都假設這是非正統，但我卻偏要令它變成正統；於我而言這只是一種人性的延伸，人們想在公眾地方表達自己。

O：展覽其中一幅作品《Nuevo Rumbo》描繪了古巴和美國之間的500年歷史，這漫長的歷史如何用抽象的手法呈現？

P：西班牙語Nuevo Rumbo的意思是新的道路，我透過想像將這段歷史轉化成視覺模式，由最初西班牙殖民統治的血腥時代開始，到古巴人爭取獨立的革命戰爭，在這極度混亂的時期我運用了複雜的紋理，這是我2015年的作品，我將之象徵為希望，因為當時美國前總統奧巴馬與古巴領袖勞爾舉行會談，是美古領導人半世紀以來的首次會面，是一個重要和充滿希望的時刻，因此在作品的右面會見到光明，代表夢想和機會。歷史就是抽象，不只得一種實際情況，歷史可以有很多不同的解讀方法。

O：當你創作如此大型的畫作時你是如何去思考其構圖和顏色運用？

P：這全憑腦海中的想像，我想畫些甚麼，但我也會保留一定的空問去擴展和即興創作，如果我不喜歡某個顏色就會被換掉，就像技師去解決問題，因為我要解讀歷史，而歷史本身就存在很多問題，如果只停留在表面上看，問題是不會消失反而倍增，所以要去解決、修理和塑造，而我就是透過層疊的圖像和色彩去解讀歷史。

至於顏色方面，以《Nuevo Rumbo》為例，我用了藍色來塑造天空、海洋和水底的畫面，比喻佛羅里達州和Havana之間的海峽，但當你走近去看會發現不只藍色和綠色，還有奶油、淡紫和紫色等混入其中，營造富豐色彩與層次。

O：你以大型繪畫而聞名，為何特別喜愛大型繪畫？

P：當人們觀賞大面積繪畫時會有種陷入畫框被包裹着的感覺，人們可以從裏面去觀賞，讓你有恍如置身在城巿之中的感覺，所以大型繪畫既是一件藝術品，也是城巿規模。

O：你為紐約世貿中心創作巨型壁畫《ONE: Union of the Senses》時有甚麼構思？及想表達甚麼？

P：壁畫是裝置在大樓最當眼的入口位置，而這地標已有過一段令人刻骨銘心的慘痛歷史，我不想再創作一些傷感的作品，我想表達人民團結的概念，最初未有太多頭緒，但着手繪畫時我運用了多樣的鮮艷色彩，不只是表現出快樂，當中色彩的移動和層次，也表現堅強的感覺。而壁畫的標題代表着五大感官結合為一，以象徵團結。

「記憶的紋理」

香港當代藝術基金會

日期：即日至10月11日

開放時間：中午12時至晚上8時（周二至周日）

地址：香港中環德輔道中173號南豐大厦2樓The Annex

門票：免費

布朗畫廊

日期：即日至11月6日

開放時間：上午11時至晚上7時（周一至周六）

地址：香港中環畢打街12號畢打行303室