Panasonic全新OLED電視系列　打造影院級視聽體驗

Panasonic於今年推出多款全新OLED電視-GZ系列（型號包括TH-65GZ2000H、TH-65GZ1500H 及TH-55GZ1000H） ，以鮮艷色彩、清晰對比度及細緻畫質為用家帶來優質觀看體驗，本系列擁有超高清4K UHD （3840 x 2160）解像度，畫面清晰自然。新系列除了保留HDR10+以外，還支援Dolby Vision，讓影像更逼真細緻。此外，杜比全景聲（Dolby Atmos）音效全面升級觀眾聽覺體驗，當中採用的環迴立體聲效技術，能夠讓音效縈繞四周，帶來細膩音色；GZ2000型號更破天方同時配備向上型及前向型喇叭，進一步提升3D立體音效。

除了音效提供，GZ系列更採用OLED自體發光屏幕，特別將HCX Pro（Hollywood Cinema Experience）處理器的應用延伸至GZ系列，由荷里活專業調色師Stefan Sonnenfeld以專業技術調教畫面色彩和亮度，令畫面與電影原色一致，讓你安坐家中都享受到戲院大屏幕畫質。GZ系列電視更入選本年度Netflix推薦電視，並支援Netflix校色模式，完美呈現無色差兼動態對比精確的畫面給觀眾。