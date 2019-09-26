深入詳測！　癲價搶「Fold」

由2月發表到預計4月上市，再到測試機畀「多手」人士撕走芒貼導致失靈而延遲開售，全球首部摺芒機Samsung Galaxy Fold由發表開始已話題不絕。輾轉接近半年，手機日前終於正式開售，雖然港行無影，但水貨卻已登陸先達，賣逾3萬蚊的確癲到無人有，但記者拍攝時圍觀者眾，那種獨一無二的橫空「摺」力，並非一般手機畀到你！

機面屏幕唔差

未打開時，Galaxy Fold就似兩部手機橫疊起來，最厚處17.1mm像拎着一個遙控，在智能手機薄過10mm的今天，此機難免較為墜手。機面設有一個4.6吋Super AMOLED，解像度1,680×720，雖然上下邊框頗闊，但好處是單指就能橫跨屏幕兩角，而且清晰度、撥頁流暢度都唔差。留意機面及機側分別設有1,000萬像素自拍鏡頭及指紋識別器，操作不難適應。

攤開後似平板

要適應的是攤開後的情況，因為實在太創新！攤開後映入眼簾的是一個7.3吋Infinity Flex Display，解像度有2,152×1,536，支援4.2:3顯示比例，拎上手似足一部平板，當然這時雙手拎會較穩陣。官方溫提用戶要「愛惜」這塊屏幕，事實上改良後保護貼已覆蓋全個芒面並被膠邊壓實，即使有心也難以撕走。另外骹位也看不到空隙，難以入塵，摺合時更伴隨「啪㗳」聲，勁有機械感。

摺痕未算明顯

摺芒攤開後反應靈敏，有着AMOLED材質的高亮度、高鮮明度等特性，至於大家關心的摺痕問題，在彩色畫面下幾乎沒有，只在顯示黑色畫面或半開合時才見到較明顯的摺痕，未算太影響觀感。手機內置獨特UX，攤開後可同時打開3個Apps，實現邊上網、又能邊睇戲邊看行事曆。另一方面Apps可在機面屏幕與主屏幕之間無縫轉換，例如在機面睇緊YouTube，毋須暫停攤開後就會續播，而且不影響瀏覽方向，設計新奇又實用！

超廣角6鏡頭

除了自拍鏡頭，手機還設有5個鏡頭，包括主屏幕上方的10MP及8MP景深鏡頭，以及機背的16MP超廣角、12MP廣角及12MP長焦距鏡頭。在鬧市試拍，超廣角提供123度視角，相片具張力氣勢，也沒有桶狀變形問題；長焦距鏡頭在Zoom-In後保持銳利清晰，方便放大景物。手機內建八核心處理器、12GB RAM及512GB ROM，性能測試結果中上。據入貨的三禾電氣主理人Simon哥指，韓版水貨已支援當地5G網絡，來港有黑、銀2色，並提供中文介面，可放心使用。惟留意預載系統是Android 9 Pie，而非最新的Android 10。