屏東內埔　客家文化造紙傘

過去聚居台灣高屏兩縣的客家人，為保鄉衞族，抵禦外侮而組成的「六隊」鄉團義兵，為了有別於軍「隊」，遂諧音改稱「六堆」，「堆」亦有聚落的意義。故此六堆，也代表客家文化。在屏東內埔鄉的「六堆客家文化園區」，就是為保存、展示高雄市及屏東縣的12個客莊行政區之客家生活風貌而成立。自2011年開園後，園區中象徵「紙傘」的鋼構傘架建築，以為大地打傘遮蔭為概念，更成了當地的地標。

佔地30公頃的園區，可分為自然草原區、田園地景區、傘架客家聚落區及九香花園伯公區4大區域，當中在常設展區中，有由地方居民所捐贈的「大阪式菸樓」十分值得探究，透過「菸葉乾燥室」你可想像到客家人過去如何處理煙草，了解他們的生活面貌。除了展示客家文化，園區內亦有不少體驗客家文化的活動，包括在傳統工藝館中，可玩紙傘彩繪DIY，你只用手拿水彩筆，隨意發揮為紙傘畫上彩畫即可，大人小童都做到，從中你還可了解到客家人如何造紙傘。

六堆客家文化園區

地址：屏東縣內埔鄉建興村信義路588號

開放時間：9:00am-5:00pm（逢周二休）

紙傘彩繪DIY

費用：NT$150（約HK$38）

預約專線：886-8-7230005