GoldNote DS-10　串流解碼前級功能合一

GoldNote是意大利音響名牌，最新解碼器DS-10在早前的慕尼黑音響展中亮相，已相當受注視，想不到首批DS-10那麼快已到港有售，它不單是部高分析的解碼器，更將串流及前級功能合一，串流方面支援Roon、Tidal、Qobuz、Airplay、Spotify、Deezer、V-Tuner等音樂平台，令聽歌選擇大增，用家可選擇Wi-Fi或LAN線接駁上網，亦對應藍牙播歌，靈活性一流，而且它更支援前級放大功能，兼容性極強，如想為它配置一部同樣靚聲的後級，可考慮Hegel出品的H30，輸出強勁有力，能將DS-10的細緻音色完全發揮出來。

解碼方面，DS-10除支援大路的PCM及DSD外，更對應新流行的MQA格式。此外，由於DS-10支援前級放大功能，故用戶使用時可選擇開或關上前級功能，同時機面設有一組6.3mm耳機插口，當它是耳擴用都同樣靚聲，除了功能規格一流外，DS-10更是100%意大利設計及生產，質素有保證。