生活夜校：情色字典中的Run　原來係咁解……

正所謂「跑得摩，冇鼻哥」，做人搵食嘅嘢最緊要快。不過有樣嘢就真係唔好咁快噃，就係男士喺床上嘅持久力嘞。講到跑，大家又知唔知同Run有關嘅英文情色俚語，以及相關嘅成人作品呢？依家一齊嚟睇睇啦！

【Sex Run 仗義幫忙】

英文俚語有時都幾得意，好似「Sex Run」咁，佢嘅意思係指某人約咗個異性喺某個地方親熱，之但係佢又唔知點去，於是搵咗個識路嘅朋友義務載佢一程，等佢如願以償。

另外，中文解做冇子彈嘅「Run out of Bullets」，咪以為佢係指男士冇晒貨賣咁解，其實佢嘅意思係解做無法發射升空，即係話男士搞咗好耐都未能夠發射，諗落真係幾灰。

【Run Train 以一敵眾】

究竟「Run Train」係一種乜嘢玩法呢？畀個貼士大家，係喺日本AV同四仔常見嘅場面，原來佢就係指一女戰多男嘅玩意。不過大家要留意，稱得上做「Run Train」，起碼有3個男士同場作戰。

另外，「Run a Batch」及「Run Off by Hand」又係乜嘢意思呢？兩者都係指男士自娛咁解。