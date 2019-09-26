【深夜字聊】出現異常分泌是受感染？

Q：本人在上月暑假外遊，期間有連續7天都有到沙灘游水和玩沙，在行程最後兩天開始感覺小便時很赤熱。返港後便來經，月經期間那種赤熱感消失，到月經的最後一天，仍有少許血絲，我和男友在晚上交歡，期間覺得陰道刺痛，第二天起床小便時又有赤熱感，小便頻密和尿液總是未排清，用紙巾清理時有淺啡分泌物和開始有淡綠色分泌，有酸味，外陰亦感痕癢。這是不是感染了？是在沙灘感染的嗎？

Linda

A：女性於小便時感到赤熱不適、排尿不清、陰道有異常分泌，均屬尿道和陰道感染炎症後的發病迹象。

月經來潮時，女性或多或少會感到小腹不適，下腹及腰骶部有下墜感，在月事期間，你感覺小便時的赤熱感消失，有機會只是它暫被另一種不適感所掩蓋。月事完結，再加上性行為刺激到感染部位，炎症即重新明顯地浮現，症狀有增無減。

由於尿道和陰道的感染可互傳，細菌會藉着女性使用衞生巾、以紙巾揩抹下體、發生性行為時，從陰道跑到尿道，或相反從尿道跑到陰道，導致兩個部位均受感染。從現時症狀反映，你有可能已同時患上尿道炎和陰道炎。

至於感染源頭，較難斷定它必然是來自沙灘，只能說是高度懷疑。尿道炎和陰道炎較常見是遇上念珠菌感染，但若發現分泌物呈綠色，則需格外留意除了遭念珠菌感染外，另可能已受滴蟲感染。滴蟲感染的主要症狀包括外陰瘙癢、陰道流出黃綠色腥臭分泌物、小便疼痛、性行為疼痛、陰道和尿道紅腫等。滴蟲感染途徑包括性行為傳播、使用公共設施例如游泳場所、公眾洗手間、浸泡浴缸等亦有機會被滴蟲侵襲。建議你盡快向婦科求診，精準化驗，經醫生處方藥物，不宜拖延。

李偉儀