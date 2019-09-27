營事檔案：三文魚菠菜蛋餅　自己都整到

相信很多人到台灣旅遊時，都會特意去吃當地出名而又深受大家喜愛的蛋餅，所以今次同大家分享的食譜是三文魚菠菜蛋餅，簡單易整又營養豐富。

【雞蛋營養全面】

今次的主角雞蛋，所含的營養非常全面，除了豐富的蛋白質外，還有維他命A、D、B12、葉酸、鐵質、Omega-3和膽鹼，其中的膽鹼能夠有助腦部發育和記憶。三文魚除了含有豐富的蛋白質，還有有益的不飽和脂肪酸——Omega-3，有助降低體內的壞膽固醇及血脂，保持心血管健康，還有助腦部和視力發展。

至於菠菜是不少女士的補鐵之選，每80克菠菜含有2.8毫克鐵質，可以預防貧血。此外，菠菜含有豐富維他命C和胡蘿蔔素，兩者都具有抗氧化的功效，能預防衰老。維他命C更有助提高身體的免疫力，並促進細胞生長和修補細胞，亦能夠幫助身體吸收鐵質及製造骨膠原。胡蘿蔔素經身體吸收會轉化為維他命A，可維持眼部健康。菠菜也含豐富的膳食纖維，有助刺激腸道蠕動，幫助排便。

【三文魚菠菜蛋餅】

材料:

雞蛋 3隻

菠菜 200克

三文魚 50克

洋葱 1/4個

調味料：

鹽 1/3茶匙

胡椒粉 少量

做法：

1.菠菜、洋葱洗淨，菠菜切小段，洋葱切條。

2.三文魚預先煎熟或蒸熟，拆肉備用。

3.將雞蛋打散，加入鹽和胡椒粉打勻，備用。

4.預熱油鍋，將洋葱炒香至軟身，加入菠菜。

5.將菠菜炒至軟身，加入蛋液。

6.蛋半熟時，鋪上三文魚碎。

7.關小火煮約5-8分鐘，即可。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。