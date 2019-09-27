FoodieCurly鬈毛妹：媽媽的童年味道　悲情城市

話說「俾錢仔」以前是不去台灣的，不過當他第一次踏足桃園機場，就馬上轉軚，「我知道為甚麼大家那麼喜歡台灣了！」他從餐廳買票後「四萬咁口」回來找我，原來那售票姑娘很溫柔地跟他說「小心燙呀～」，此刻，他的心就溶化了，立時愛上了台灣 (女孩)。

這次搭乘海洋航行者號，第三天在基隆港上岸，俾錢仔想去九份、十分拍照，於是我們前一晚就跟苗栗的朋友鎕鎕聯絡，請他帶我們去走走。鎕鎕準時到達，先帶我們到「南雅奇岩」參觀，這裏跟野柳一樣，都是看天然風化的奇石，「野柳的石頭不准摸，這裏卻是任摸啊！」他介紹着。我們還到了「陰陽海」，因為山脈帶礦物的淡水流到大海，而讓海洋出現了黃、藍兩色，蔚為奇觀；最後還到了一些被礦物染得金黃的河流與瀑布等參觀，大開眼界。

天氣很熱，逛過九份小店，我們決定坐下來休息吃飯，鎕鎕帶我們去一間名為「悲情城市」的餐廳吃飯，大家都知道，九份因《悲情城市》和《千與千尋》而爆紅吧，我心想，鎕鎕你不是要帶我吃遊客餐吧！看看餐牌，發現價錢尚算合理，四人餐NT1,350，有四菜一湯，白飯任裝，那就饒了他。

說是白飯也不全對，因為店家準備了一碗豬油給大家拌飯，媽媽說，以前家裏窮，爸爸常買醃瓜給他們五姐弟佐飯，甜甜的怪怪的，好難食！隔天如果他買豬油回家，大家就開心到不得了，今天這碗飯，也許帶給她不少童年回憶吧！

除白飯之外，套餐還有很多餸，我們將菜甫蛋換成苦瓜鹹蛋，將海帶蛋花湯換成湯包 (小籠包)，幾乎將想吃的都換回來了，真划算！套餐內的鹹豬肉也很不錯，採用了五花腩，醃得鹹香惹味，用洋葱、青葱等炒香，就像我們的小炒王，很好送飯。(海洋航行者號．三之二)

鳴謝：Royal Caribbean、全祥小客車租賃