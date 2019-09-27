永利澳門　超凡享受　頂級美饌

永利澳門屢獲《福布斯旅遊指南》嘉許，旗下多間米芝蓮星級食府在2019年再奪五星榮譽。想與摯愛親友共度歡樂時光，細味頂級美饌之餘，還可享受賞心悅目的品味布置、貼心殷勤的服務招待，永利澳門的五星級食府絕對是不二之選。

永利澳門

地址：澳門外港填海區仙德麗街

電話：（853）8986 3663

網址：wynnmacau.com

京花軒 名門譚家菜

以格調稱冠的米芝蓮兩星中菜餐廳「京花軒」，主打清代翰林廣東官員譚宗浚始創的譚家菜，以及中國傳統的魯菜和川菜。餐廳行政總廚中國一級名廚劉國柱精心演繹各菜系之長，巧妙地將口感味覺配合並達致平衡，不論是中國的北方人還是南方人都能充分領略其精粹。一系列的名菜配合上乘茶品，帶來無與倫比的享受。

營業時間：

午膳 星期六及星期日 11:30am~2:30pm

晚膳 星期三至星期一 6:00pm~10:30pm

(逢星期二休息）

「泓」日本料理 極級真味

餐廳採用日本標誌性色彩白色和紅色為主調，充滿東洋藝術風格，更是澳門唯一一間獲得米芝蓮兩星榮譽的日本餐廳。日本米芝蓮大師與「泓」日本料理團隊合作從日本及世界各地引進最時令的頂級食材，包括來自北海道的海膽及青森縣的金鎗魚等，還有超過20款不同魚類、蔬菜及水果。當然不少得一系列頂級清酒，超過40種佳釀包括大吟釀、吟釀及本釀造，還有燒酒及梅酒以供選擇。

營業時間：

午膳 星期六及星期日 12:00pm~3:00pm

晚膳 星期四至星期二 5:30pm~11:30pm

(逢星期三休息）

永利軒 經典粵菜

永利軒是永利澳門之招牌中菜餐廳，今年再度獲選為米芝蓮星級餐廳及《福布斯旅遊指南》五星級餐廳，並已連續10年取得米芝蓮星級評鑑的殊榮。 餐廳除了精於炮製精緻及經典粵菜外，更供應時令菜式，其中不容錯過的是自家製的永利XO醬，由多種不同優質材料調製而成，只在永利軒供應。

營業時間：

午膳 星期一至星期六 11:30am~3:00pm

星期日及公眾假期 10:30am~3:30pm

晚膳 每日 6:00pm~11:00pm

帝雅廷意大利餐廳 劇院式體驗

餐廳的名稱「il Teatro」取自意大利文，意思是「劇院」。廚師們在開放式廚房內準備意式佳餚的過程猶如舞台上精彩的表演，盡顯大師功架；菜式地道正宗，充滿意國風情。賓客更可邊吃邊欣賞窗外表演湖的音樂噴泉表演，顏色變化萬千的燈光配合湖水的舞動，效果扣人心弦，打造非一般的餐飲享受。

營業時間：

星期二至星期日 5:30pm~11:30pm

(逢星期一休息）