永利皇宮路氹　佳餚盛宴新體驗

美食最能俘虜人心，永利皇宮團隊將前衞創新的意念融入美食與餐廳設計，打造出各具特色的用餐環境，帶來各款觸動味蕾的佳餚。永利皇宮的頂級食府，屢獲《福布斯旅遊指南》的星級肯定，嶄新的美饌體驗、美味豐盛的佳餚盛宴盡在此中尋。

永利皇宮

地址：澳門路氹體育館大馬路

電話：（853）8889 3663

網址：wynnpalace.com

永利宮 奢華品味

永利宮被評選為《福布斯旅遊指南》五星級餐廳及榮獲2019年度「亞洲50最佳餐廳」殊榮，為賓客呈獻最正宗的粵式美饌。餐廳行政總廚譚國鋒崇尚天然，善於運用四季時令的鮮活及養生食材入饌，其中以荔枝木烤製、帶淡淡果木香的燒味最為人津津樂道。另有每日製作的手工點心，配合永利宮富麗堂皇的裝潢與表演湖的璀璨景致，令食客猶如化身貴族品嘗精緻御膳。

營業時間：

午膳 星期一至星期六 11:30am~3:00pm

星期日及公眾假期 10:30am~3:30pm

晚膳 星期一至星期日 5:30pm~10:30pm

川江月 當代川味

貴為薈萃傳統精髓與新派創意的川菜食府，川江月創意廚藝總監江振誠和他的專業廚師團隊從世界各地搜羅上乘用料，透過融合四川當地和國際食材，把一系列四川家常菜如酸辣湯、擔擔麵、麻婆豆腐、魚香茄子等經典美饌重新打造。餐廳更提供多款稀有專屬醇茶，配合茶師的特色茶藝表演，讓賓客全方位感受中華茶藝文化的魅力。

營業時間：

星期四至星期二 5:30pm~11:00pm

（逢星期三休息）

「泓」日本料理 貼心酒餚

餐廳體現「Omotenashi」的日本尊貴待客之道，意指「全心全意款待客人」。餐廳由多位日本料理大師主理，主打鐵板燒及壽司，每周多次從日本進口新鮮食材入饌，配合多款澳門及永利皇宮所獨有的罕貴清酒。另備有多種手工啤酒，亦提供以限量生產日本威士忌調配的特色雞尾酒，美酒配佳餚相得益彰。

營業時間：

午膳 星期六及星期日 11:30am~3:00pm

晚膳 星期二至星期日 5:30pm~11:00pm

（逢星期一休息）

永利扒房 滿足眼腹

永利扒房呈獻的經典美式菜餚和上等海鮮，加上令人驚喜難忘的劇院式表演，都是吸引食客再次光臨的焦點。扒房提供美國頂級USDA牛扒、經認證的日本和牛，以及獨家供應的澳洲Rangers Valley純黑毛安格斯牛肉，品質上乘。餐酒方面，誠意推介在美國橡木桶陳釀長達五周、自家製作一系列的桶釀雞尾酒。餐廳前方設有舞台，每隔30分鐘便會上演劇院式動畫，精彩絕倫。

營業時間：

星期三至星期一 5:30pm~11:00pm

（逢星期二休息）