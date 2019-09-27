足料杯杯湯　飽肚恩物

2019年09月27日 12:30
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    用料十足的蔬菜杯杯湯，用壓力煲煮快靚正。（互聯網）
    壓力煲的出現，為大家縮短了烹調的時間，鍋子對肉類尤其出色，但其實用來煮其他菜式，一樣咁掂。IG@halfbakedharvest就教大家用壓力煲快速煲蔬菜湯。各位可以直接在鍋內將紅蘿蔔、意大利青瓜等炒香，再倒入西蘭花，之後加入雞湯或蔬菜湯，就可以利用壓力煲快速煮熟蔬菜，煮熟後只要將食材都攪拌成湯汁便基本完成，趁熱加入椰奶或牛奶、芝士碎拌勻，讓蔬菜湯呈Creamy的質感，一大杯蔬菜湯，連湯帶料飲一杯，好味又頂肚。
    材料：
    特級初榨橄欖油　2湯匙
    牛油　　　　　　3湯匙
    洋葱碎　　　　　1個
    紅蘿蔔碎　　　　1個
    意大利青瓜粒　　2條
    鮮百里香葉　　　2湯匙
    鮮肉荳蔻碎　　　1/4茶匙
    辣椒碎　　　　　1/4茶匙
    猶太鹽　　　　　少許
    胡椒　　　　　　少許
    雞湯／蔬菜湯　　3杯
    西蘭花　　　　　4杯
    月桂葉　　　　　2塊
    牛奶／椰奶　　　1杯
    車打芝士碎　　　2至3杯
    做法：
    1.壓力煲內倒橄欖油、牛油、洋葱碎炒香。
    2.放入紅蘿蔔粒、意大利青瓜粒、百里香葉、辣椒粉、肉荳蔻碎、鹽、胡椒。
    3.倒入雞湯／蔬菜湯，西蘭花，加蓋將蔬菜煮腍。
    4.將蔬菜全部攪拌至9成溶變湯汁，倒入牛奶／椰奶、9成車打芝士碎拌勻。
    5.上桌後加點剩下的芝士碎作裝飾。
    睇片：https://www.instagram.com/p/B2dHBD5lzat/