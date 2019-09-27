足料杯杯湯　飽肚恩物

壓力煲的出現，為大家縮短了烹調的時間，鍋子對肉類尤其出色，但其實用來煮其他菜式，一樣咁掂。IG@halfbakedharvest就教大家用壓力煲快速煲蔬菜湯。各位可以直接在鍋內將紅蘿蔔、意大利青瓜等炒香，再倒入西蘭花，之後加入雞湯或蔬菜湯，就可以利用壓力煲快速煮熟蔬菜，煮熟後只要將食材都攪拌成湯汁便基本完成，趁熱加入椰奶或牛奶、芝士碎拌勻，讓蔬菜湯呈Creamy的質感，一大杯蔬菜湯，連湯帶料飲一杯，好味又頂肚。

材料：

特級初榨橄欖油 2湯匙

牛油 3湯匙

洋葱碎 1個

紅蘿蔔碎 1個

意大利青瓜粒 2條

鮮百里香葉 2湯匙

鮮肉荳蔻碎 1/4茶匙

辣椒碎 1/4茶匙

猶太鹽 少許

胡椒 少許

雞湯／蔬菜湯 3杯

西蘭花 4杯

月桂葉 2塊

牛奶／椰奶 1杯

車打芝士碎 2至3杯

做法：

1.壓力煲內倒橄欖油、牛油、洋葱碎炒香。

2.放入紅蘿蔔粒、意大利青瓜粒、百里香葉、辣椒粉、肉荳蔻碎、鹽、胡椒。

3.倒入雞湯／蔬菜湯，西蘭花，加蓋將蔬菜煮腍。

4.將蔬菜全部攪拌至9成溶變湯汁，倒入牛奶／椰奶、9成車打芝士碎拌勻。

5.上桌後加點剩下的芝士碎作裝飾。