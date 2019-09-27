足料杯杯湯 飽肚恩物
2019年09月27日 12:30
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用料十足的蔬菜杯杯湯，用壓力煲煮快靚正。（互聯網）
壓力煲的出現，為大家縮短了烹調的時間，鍋子對肉類尤其出色，但其實用來煮其他菜式，一樣咁掂。IG@halfbakedharvest就教大家用壓力煲快速煲蔬菜湯。各位可以直接在鍋內將紅蘿蔔、意大利青瓜等炒香，再倒入西蘭花，之後加入雞湯或蔬菜湯，就可以利用壓力煲快速煮熟蔬菜，煮熟後只要將食材都攪拌成湯汁便基本完成，趁熱加入椰奶或牛奶、芝士碎拌勻，讓蔬菜湯呈Creamy的質感，一大杯蔬菜湯，連湯帶料飲一杯，好味又頂肚。
材料：
特級初榨橄欖油 2湯匙
牛油 3湯匙
洋葱碎 1個
紅蘿蔔碎 1個
意大利青瓜粒 2條
鮮百里香葉 2湯匙
鮮肉荳蔻碎 1/4茶匙
辣椒碎 1/4茶匙
猶太鹽 少許
胡椒 少許
雞湯／蔬菜湯 3杯
西蘭花 4杯
月桂葉 2塊
牛奶／椰奶 1杯
車打芝士碎 2至3杯
做法：
1.壓力煲內倒橄欖油、牛油、洋葱碎炒香。
2.放入紅蘿蔔粒、意大利青瓜粒、百里香葉、辣椒粉、肉荳蔻碎、鹽、胡椒。
3.倒入雞湯／蔬菜湯，西蘭花，加蓋將蔬菜煮腍。
4.將蔬菜全部攪拌至9成溶變湯汁，倒入牛奶／椰奶、9成車打芝士碎拌勻。
5.上桌後加點剩下的芝士碎作裝飾。