三界五行：有青春心　人就不老

任何人，不論權力再大，財富再多，子女再孝順，都不能找人代替你生病，最多只能陪你去看病，也不可能代你食藥、代你接受手術。醫術再高明的醫生，都只能替你醫病，只能教你如何養生，但不可能代你養生。養生涉及睡眠、運動、飲食、娛樂、思想修養、心情調節、宗教信仰、生活細節，沒有人可以代你去做。

既然明白「三分醫，七分養」的道理，而養生又不可以靠人，就趁自己記憶力未衰退，求知欲仍旺盛，學習養生常識，以備在年老時自理、自強，盡量延長可以自主的日子。

千頭萬緒，就由衣食住行說起。衣着不要太花巧，但又不能太老土，雖然你不介意「先敬羅衣後敬人」的世俗眼光，但也不能被人誤會你是食古不化的花崗岩頭腦。節儉是美德，但出街見人，與親友、舊同事、舊同學聚會，穿好一些，是對別人的尊重，就好像出席喜宴，穿着「飲衫」，並非炫耀財富，而是表達自己最起碼的誠意。

並非上了年紀就不可以買新款衣服，想一想，自己年輕時，逛公司，欣賞時裝，訂立目標，出糧就買一套。又想一想，自己年輕時，與情人約會，穿着得體的衣服，展現青春魅力。年紀大了，為甚麼不能保持年輕的心境，繼續年輕時的做法呢？這樣子的穿衣，照照鏡子，自信心會增加，再看看別人對你的注目，就會覺得，你並沒有被人遺忘。

方向宇