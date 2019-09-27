今晚食乜：簡單煮個微辣菠菜蝦麵

番茄意粉做法簡單，還可以搭配不同食材變化出多種口味，IG@immaculatebites就教大家炮製一個香辣蝦肉菠菜意粉。蝦肉經調味後先用油和牛油煎香，大家可選擇橄欖油或菜油來煎，加入牛油後令蝦肉味更香。之後千萬別洗鑊，直接利用煮蝦的油來炒蔬菜及香料，令味道更濃郁，在烹調時覺得醬汁較稠的話，可按需要加水拌煮，倒入檸檬汁更有助氣息變得清新兼有助去膩。放入意粉拌勻吸收醬汁後，最後才加入菠菜葉和蝦肉拌勻至菠菜葉軟身便完成。意粉做法簡單而入味，蝦肉和菠菜保持在剛熟的程度，入口微辣而開胃。

材料：

意大利粉 半磅

去殼蝦肉 1磅

Creole Seasoning 1至2茶匙

橄欖油 2湯匙

無鹽牛油 2湯匙

洋葱粒 半個

番茄粒 2個

紅椒粒 半個

百里香 2茶匙

煙熏紅椒粉 1茶匙

蒜蓉 1湯匙

紅辣椒粒 半茶匙

檸檬汁 半個

雞湯 半杯

菠菜葉 4至6杯

鹽 少許

做法：

1.水中加鹽，烚熟意粉。

2.蝦肉加鹽、Creole Seasoning拌勻。

3.燒熱油，加牛油，放入蝦肉煎熟。

4.撈起蝦肉後，鑊內直接加入洋葱粒和蒜蓉、百里香、番茄粒、紅椒粒、煙熏紅椒粉炒勻。

5.加水、檸檬汁炒勻，加鹽調味，放入意粉拌勻。

6.放入蝦肉和菠菜葉拌勻便完成。