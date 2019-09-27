本地車展：大堆頭有排睇

BMW

日期：即日起~10月9日

時間：10:00am~6:00pm

地點：灣仔陳列室

推介：5系自主出行體驗，上網預約便可在接洽點開始試駕；520iA M Sport優惠價$529,900起。

Mitsubishi

日期：9月27~29日（星期五至日）

時間：10:00am~8:00pm

地點：九龍灣陳列室

推介：2020特別仕樣版The．Black預展，Outlander S-AWC現貨售$268,800，Eclipse Cross S-AWC特別仕樣版The．Black登場，預售價$288,800起。

Nissan

日期：9月28~29日（星期六及日）

時間：10:00am~8:00pm

地點：九龍灣及灣仔陳列室

推介：展出3大人氣車款，包括Serena、LEAF及Evalia，售價為$230,000起。

Volkswagen

日期：9月29日（星期日）

時間：11:00am~７:00pm

地點： 荃灣維修中心

推介：展出商旅車T6 Transporter，標準版僅售$299,980，GT豪華版亦只售$329,980起。

Volvo

日期：9月28~29日（星期六及日）

時間：11:00am~8:00pm

地點：尖沙咀海運大廈展覽大堂

推介：重點展出XC40，僅售$379,800起，同場展出XC60、XC90、S60及V60。