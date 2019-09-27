飲食嘗識：點解酸辣湯同蛇羮咁似樣？

蛇羹和酸辣湯看起來很相似，但事實上用料和做法卻很不一樣。（郭凱敏攝）

最近天氣轉涼，所謂秋風起三蛇肥，蛇羮不但有暖胃作用，而且做法和選材都很講究。但原來蛇羮與酸辣湯好相似，不如就等油麻地一間蛇羮專門店的負責人陳建浩（阿Dee）教大家如何分辨。阿Dee表示，蛇羹和酸辣湯羹看起來很相似，但事實上用料和做法就很不一樣。其中，酸辣湯羮是家常料理，味道酸中帶點微辣，做法比較簡單，不像蛇羮單是配料及湯底都講究工序及時間。

原來單是蛇羮的湯底，就要先用老雞、蛇骨，再加川芎、當歸、老薑、陳皮及白胡椒粒，用猛火至少熬4小時。配料方面，主要有蛇肉、雞絲、冬菇、木耳、老薑及藥材。至於蛇肉就有5種，包括過山烏、銀環蛇、水律蛇、大黃蛇和金腳帶。

而酸辣湯羹的材料就簡單很多，一般會用上瘦肉、豆腐、雞蛋、冬菇及木耳絲，將食材切成幼絲，依次加入煮滾的雞湯中，以醬油、麻油、豆瓣醬及白胡椒粉調味，最後再以生粉水埋芡，吃起來酸香微辣。至於蛇羮，除要先熬好湯底外，亦要花時間將蛇肉及雞肉等材料，汆水後手撕或切成幼絲，將熬好的湯底開大火滾起，依次加入木耳、冬菇、雞絲及蛇肉後，再以胡椒粒、鹽、醬油等調味，然後加入用馬蹄粉及生粉埋芡，最後以麻油提香。酸辣湯既是香辣惹味的湯羮，有時亦會加入麵條成為湯麵，而蛇羮則要加點檸檬葉絲及薄脆食用，兩者雖同屬湯羮，但味道、食材及做法都截然不同。