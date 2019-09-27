本日日本：涉谷PARCO重開　《亞基拉》展覽響頭炮

對「東京文化」極具代表性的「涉谷PARCO」，經過足足3年的整修，終於可在11月重開！作為響頭炮的展覽，就是日本經典動畫《亞基拉》的「AKIRA Art of Wall 展覽」，它鐵定於11 月 22日在內裏展覽場地 PARCO MUSEUM TOKYO中開幕。展覽內容包括有早前於建築物外工地圍板上─大友克洋×河村康輔「AKIRA WALL」，場內同時播放藝能山城組的動畫配樂。當中最受矚目，當然是大友克洋《AKIRA》的珍貴原畫，即是圍板壁畫的原素材，能如此近距離欣賞大友克洋的原稿，認真機會難逢。另外在B1的 GALLERY X也會展示其巨大立體作品，Fans勿看漏眼。

AKIRA ART OF WALL

Katsuhiro Otomo×Kosuke Kawamura AKIRA ART EXHIBITION

地址：PARCO MUSEUM TOKYO（涉谷 PARCO 4F）

日期：2019年11月22日-12月16日

時間：10:00am-9:00pm