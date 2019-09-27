征選遊：德國斯圖加特搵豬隊友

德國人視豬（德文為Schwein）為吉祥物，如果得到一隻豬（Schwein haben）即有行好運的意思。德國西南部城市斯圖加特（Stuttgart），更有人為豬而瘋狂，開設了號稱是世界上最大的豬主題博物館Schweine Museum，3層的展館內有29個展廳收藏來自世界各地約50,000多件展品，全部都是展館主人多年來的心血收藏及有心人相贈。今年剛好是豬年，館內更新設中國豬年主題展廳，紅色牆紙加上中華Style豬豬公仔夠晒氣氛！

然而，館主正職是這裏的餐廳老闆，地面店是他的餐廳，奉行從頭至尾（Nose To Tail）的飲食概念，將各部位的豬肉化作傳統德國菜餚，包括燒烤豬肉、酥脆豬肘和各式香腸，叫大家吃得滋味，並且大家記得要吃光光，別辜負天花板上的飛天豬豬啊！

Schweine Museum

地址：Schlachthofstrase 2A, 70188 Stuttgart

營業時間：11:00am~7:30pm

收費：€5.90（約HK$53）

鳴謝：德國旅遊局、漢莎航空集團