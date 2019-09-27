男士深夜：做Show大陣仗　不如睇靚相

【靚人靚景：奈月紗奈 夏威夷擁抱大自然】

日本寫真界不乏身份非凡之輩，好似奈月紗奈就係選美出身。23歲嘅奈月紗奈近期極為火紅，除咗生得一副綺麗嘅正統派面孔，氣質迷人，亦因為擁有一副「超規格」嘅超絕品身材，身高5呎6吋夠晒高挑，而且胸大腰幼，一對脹卜卜嘅天然G奶可以話係乳中極品！

【決性11點：點解小倉由菜做Gym都咁誘惑？】

當大家聽到「𠵱……哦……Yes……」嘅叫聲時，唔好以為係呻吟聲，其實人哋係做緊Gym咋！話說日本AV女優小倉由菜早前喺Twitter上分享咗一條短片，片中佢喺Gym房度做健身，可能因為個槓鈴太重關係，搞到練緊腰力嘅佢情不自禁發出呻吟聲……

【決性11點：天木純 使出孭帶神隱秘技】

唔少女士都擁有一個或以上嘅斜孭袋，如果問大家點樣可以將條孭帶神隱令其他人睇唔到呢？日本巨乳寫真女優天木純早前喺Twitter上載咗一條自拍片，片中佢孭住個斜孭手袋行街，但佢卻有意無意咁上下搖動鏡頭，明眼嘅網民一睇，就發現原來佢條孭帶藏咗喺乳溝之中。

【決性11點：爆乳鬼滅之刃 殺傷力驚人】

早前日本Coser Zekia就演繹了此角色，更影了一批性感靚相，最搶眼當然是服裝跟足原著大玩中門大開設計，將一對爆乳完全展露人前……

【決性11點：獨男恩物！攬住女優入夢鄉】

最近日本AV銷售網推出咗一系列女優攬枕，第一批攬枕將會連同10月份推出嘅AV作品一齊發售，AV碟連同攬枕售價13,000日圓……