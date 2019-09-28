香港估估吓：呢件Yellow Object係咩？

問：今日問題簡單到無需用腦，香港人每日在用，而同時好多港人都想棄用，你又估到是甚麼廣告嗎？

貼士1.「Yellow Object」。

貼士2.使用時會「嘟」一聲。

貼士3.好方便，同時好多限制。

答案：

1997年除了是回歸盛事，更是港人驕傲八達通（英語：Octopus Card）面世之年。「八達通」之所以叫八達通，原來除「憑卡可以四通八達」之意，亦因為「八」諧音「發」達通，只要你用八達通就「好發」，不過實情是八達通發大財而已。八達通最初只應用在巴士、鐵路及渡輪等公共運輸工具，後來陸續擴展至所有公共運輸工具，以至零售業務，現在連學校、醫院、辦公室及住戶證都可使用。作為世界上最早發展以及最成功的電子貨幣，普及程度亦為世界最高之一，八達通好處是離線交易迅速、攜帶方便，應用層面廣泛及高穩定性，可惜由發展至今22年，網民對比新型支付方式後認為八達通發展落後，要收按金，交易額低，私隱保障不足，至今仍不能用來乘搭的士實在令人「震驚」。一個持續「食老本」多年的企業，面對競爭者大勢擴張，如不及早改革，被取代的時間亦不遠了。